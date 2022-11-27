黃偉哲謝票 指市政滿意度未完全反映在得票率上

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連任成功的台南市長黃偉哲（圖）27日從新化區出發，展開車隊謝票行程，預計在一個星期內陸續前往各行政區，沿路向選民致謝。中央社記者楊思瑞攝 111年11月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）連任成功的台南市長黃偉哲今天上午表示，將此次縣市長選舉勝負歸咎於已辭民進黨主席的總統蔡英文並不公平；至於市府小內閣人事不會大幅調整，指市政滿意度未完全反映在得票率上，將全力做好市政，更貼近民意需求。

黃偉哲今天展開車隊謝票行程，上午從新化區出發，預計在1個星期內陸續前往各行政區，沿路向選民致謝，今天安排行經新化、新市、善化、山上、大內、玉井、南化、楠西等地。

黃偉哲上午出發前接受媒體聯訪，被問到有關蔡總統辭去民進黨主席一事時表示，國民黨的縣市長候選人中也有被徵召參選的，把縣市長選舉勝敗都歸咎於黨主席一人並不公平，不過一切還是尊重黨中央決定。

媒體詢問有傳言指稱將由高雄市長陳其邁代理黨主席，黃偉哲表示，陳其邁是民進黨在各縣市中得票率最高，且領先幅度最大的人，相當支持由陳其邁代理黨主席。

面對媒體詢問有關台南市政府小內閣人事布局，黃偉哲指出，依照體制，原來小內閣都會先總辭，新團隊將依據工作表現、個人意願、整體施政需要等各面向來評估是否調整，但整體來說對原來的團隊表現滿意，人事上預計不會做大幅調整。

黃偉哲說，從選舉結果來看，市民對市政的滿意度並未完全反映在得票率上，可能與選民被對手開出的政策支票影響有關，內部也會進行檢討，接下來全力把市政工作做好，將更貼近民意需求。（編輯：陳仁華）1111127