贏蔡其昌逾27萬票是否拚總統大選 盧秀燕：沒想過

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市長盧秀燕贏蔡其昌逾27萬票成功連任，外界關注，是否跨過2024門檻投入總統大選。盧秀燕今天上午指出，沒想過這件事，她競選的是台中市長，會好好做，報答大家。

九合一大選昨天落幕，盧秀燕打破縣市合併後，未有市長連任魔咒，大贏對手逾27萬票成功連任；今天，她將展開一整天車隊掃街謝票，星期一銷假返回市府上班。她接受媒體聯訪，被問及此次市長選舉贏逾27萬票，是否已跨過2024總統大選門檻。

盧秀燕說，從未想過這件事，她競選的是台中市長，會好好做，報答大家；施政工作要一步一腳印，她就是笨鳥慢飛型，不是天才橫溢的政治人物，從政30年，她的風格就是紮實服務、傾聽民意，好好做事；也感謝市民的智慧，選民的付託越多，就要更加努力。

此次選舉，盧秀燕與新北市長侯友宜成為藍營新共主以及黨內整合力量。對此，盧秀燕表示，不敢當，2人只是做好本分工作，政治工作不是單打獨鬥，也不是光自己好就可以，一定要大家團結合作，國民黨展現空前團結，大家互相扶持、幫忙。

關於，台中為「搖擺州」說法，盧秀燕則認為，台中市民有開闊的心胸，只要提出好的政見，有服務的績效，市民都不會畫地自限，都會給機會；不過一旦做不好，市民也不會客氣，「搖擺是智慧的選擇」，唯有誠懇踏實，市民就會給機會，在台中深耕的政治人物，都必須戰戰兢兢，分秒努力，報答市民朋友。

媒體問，台中市議會藍營及泛藍席次過半，盧秀燕說，議員能夠當選，基層紮實很重要，過去的服務績效良好，提出的政見、願景契合選民的理念；未來4年，她會抱持傾聽、謙虛態度和議會合作，唯有府會和諧，才能共創台中榮景。（編輯：陳仁華）1111127

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九合一大選落幕，台中市長盧秀燕（前中）連任成功，27日在國民黨立委楊瓊瓔（前左）、前立委顏寬恒（前右）陪同下，展開一整天車隊掃街謝票。中央社記者趙麗妍攝 111年11月27日