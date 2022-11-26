侯友宜成功連任 是否問鼎總統大位受關注

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九合一選舉26日投開票，爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜（前）得票持續領先，他晚間現身板橋第一體育場，向支持群眾致謝。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜成功連任，但競選對手選前不斷質問的「是否做好做滿」，即侯友宜下一步要怎麼走將是政壇焦點；在競逐總統大位與實現對選民承諾間，將有無法迴避的抉擇。

多數媒體觀察，侯友宜比4年前初任市長時，記憶力與市政建設熟悉度、預算掌握都相對有進步。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭說，或許口才不是侯友宜強項，但五股垃圾山變綠地及捷運逐步興建、完工等，以行動證明施政風格不打高空、務實穩健。

另一方面，支持者對侯友宜競選2024有期待，這也是新北市長選舉期間攻防焦點，但侯友宜總以「我現在的身分是市長」四兩撥千斤；不過，連任後，是否有意角逐總統大位，已是無法迴避的議題。

中國國民黨新北市黨部主任委員黃志雄告訴中央社記者，沒有2022就沒有2024，拚大位門檻更高，不諱言侯友宜是黨內被看好人選之一，但未必是最後人選，「是否真的要投入大選，也只有侯友宜自己知道」。

黃志雄說，誰能贏得人民支持最重要，無論黨中央最終推哪組適合人選，地方黨部全力支持。（編輯：李明宗）1111126