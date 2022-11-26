侯友宜成功連任 是否問鼎總統大位受關注
2022/11/26 21:59（11/26 23:02 更新）
九合一選舉26日投開票，爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜（前）得票持續領先，他晚間現身板橋第一體育場，向支持群眾致謝。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日
（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜成功連任，但競選對手選前不斷質問的「是否做好做滿」，即侯友宜下一步要怎麼走將是政壇焦點；在競逐總統大位與實現對選民承諾間，將有無法迴避的抉擇。
多數媒體觀察，侯友宜比4年前初任市長時，記憶力與市政建設熟悉度、預算掌握都相對有進步。
侯友宜競選辦公室發言人王敏旭說，或許口才不是侯友宜強項，但五股垃圾山變綠地及捷運逐步興建、完工等，以行動證明施政風格不打高空、務實穩健。
另一方面，支持者對侯友宜競選2024有期待，這也是新北市長選舉期間攻防焦點，但侯友宜總以「我現在的身分是市長」四兩撥千斤；不過，連任後，是否有意角逐總統大位，已是無法迴避的議題。
中國國民黨新北市黨部主任委員黃志雄告訴中央社記者，沒有2022就沒有2024，拚大位門檻更高，不諱言侯友宜是黨內被看好人選之一，但未必是最後人選，「是否真的要投入大選，也只有侯友宜自己知道」。
黃志雄說，誰能贏得人民支持最重要，無論黨中央最終推哪組適合人選，地方黨部全力支持。（編輯：李明宗）1111126
國民黨新北市長候選人侯友宜26日晚間自行宣布勝選，並表示，「台灣是咱的厝」，屋外難免風風雨雨，房子裡也難免會鬥嘴吵架，但吵完之後還是一家人，要珍惜一家人；台灣這一間厝不分族群黨派顏色，要的是團結的力量。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月26日
延伸閱讀九合一選舉挫敗 蔡英文辭民進黨主席、慰留蘇貞昌陳時中：結果令人失望但不能絕望 我們敗而不潰蔣萬安當選台北市長 讚陳時中、黃珊珊是可敬對手高虹安：當選是新竹市民和民主勝利 市府用人唯才朱立倫侯友宜繳戰功 牽動2024競合
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
陳時中：結果令人失望但不能絕望 我們敗而不潰