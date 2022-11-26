台灣地方選舉亮點 日裔山田摩衣當選新北市議員

（中央社記者王鴻國新北26日電）日裔台灣人山田摩衣代表民進黨搶下新北市議員，頗受人矚目，而她謙稱雖然她是擁有一個日本名，但她自小在台灣受教育、成長，在她的認同中，台灣就是她的家。

在這次選舉，新北市板橋選區出現一個獨特的名字「山田摩衣」，她是日台混血兒，在政治圈中，她也已投入許久了，年輕時更曾是童星，小時候參與多部本土劇演出，還參與歌后江蕙MV演出。

她表示，父親是富山縣礪波市人，和東京學舞蹈的媽媽談戀愛後結婚，但她是在台灣出生長大，父親在她約小學4年級時過世，因此她是媽媽獨力撫養長大。

她笑說，她是和媽媽逛街時被星探看上，當時先拍了大葉高島屋的百貨DM廣告，後續拍童裝及海苔廣告，進而還拍了長男的媳婦等本土劇，這是童年有趣的回憶，媽媽讓她小時玩玩，但到了國中就不准她再拍戲，專心讀書。

山田摩衣說，她大學是讀英語系，但日語是媽媽教的，因此，她家裡常是雙語交談，也就是媽媽講日語，而她用英語回答。

她大四還沒畢業就到前民進黨立委高志鵬國會辦公室工作，從實習生做到副主任，因為地方服務，台語也難不倒她，同時，她對於打選戰也不陌生，曾擔任立委余天補選時的社團部主任及新北市黨部宣傳組組長，2020年擔任立法院長游錫堃的秘書。

她累積10年的政治歷練後，決心投入這次新北市議員選舉，而台灣罕見外國裔的參選人，她以日裔的身分參選差點引發家庭革命，和媽媽大吵一架，還差點要趕她出門，甚至還動員全家親戚來勸退她。

她說，她在政治道路上一直堅持下去，媽媽看到她的認真及付出，也逐漸接受並協助她，如今當選了，她也對選民的支持表示感謝。

她說，新人參選很辛苦，沒有知名度及組織，尤其是疫情上拜票有很多限制，從一早到公園向晨運民眾拜票後，再站橋頭及捷運站出口揮手，再來就是到市場拜票。有許多人對她喊加油，也證明台灣有很多人是支持台日友好的。

山田摩衣表示，她雖是承自於父親的姓，也是她與日本的連結之一，雖然擁有一個日本名，但她自小在台灣受教育、成長，在她的認同中「台灣就是我的家」。

身為日裔台灣人，被人問到以此身分參選的感受，以及台灣社會的接受度如何時，她表示，自參選以來，其實大部分的民眾對於她的名字，是有趣、驚訝大於反感，這也是源自於台灣更加自由、開放的風氣，以及過去台日之間有很深刻的歷史淵源。

她表示，近年來，台灣在國際社會地位的改變，即使面對不同勢力的打壓，台灣依舊堅守民主、自由價值，與國際交朋友，這也是民主國家，對不同身分、族群擁有很大的包容。

她強調，她的身分，不會影響她對台灣的愛與付出，當然偶爾還是會遇到仇日、對日本反感的民眾，不過比例不會太高。但這也是她學習的機會之一，去嘗試理解不同人在不同狀況下的感受，進而去修正，這是很難得的機會。（編輯：張銘坤）1111126