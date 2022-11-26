敗選是民進黨警訊 林佳龍歸零後重新出發

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九合一選舉26日投開票，民進黨新北市長候選人林佳龍（右3）26日晚間自行宣布敗選，並率領競選團隊向支持者鞠躬致謝。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）林佳龍這次參選挑戰高民調的現任市長侯友宜，經過4個月拚搏，最後大輸逾40萬票，他認為基本盤未投票，對民進黨是警訊，他曾說，落選後就是再次歸零，將重新出發。

新北市是全國最大票倉，更被視為「2024總統大選前哨戰」，使得藍綠都不敢輕忽，但民進黨直到選前4個月才確定由林佳龍披掛上陣。

林佳龍曾接受媒體訪問時說明為何從爭取選台北市長到新北市長的過程。他表示，就像他過去10年磨一劍，勝選台中市長，是有勇氣承擔但不會挑位置的人。

他說，爭取選台北市長，是因提名前1週都沒有人要選北市，後來因有陳時中後就禮讓，因此，他是備而不爭，徵召他參選新北市長，就全力以赴。

新北市的前身是台北縣，前國民黨立委周錫瑋打破過去長期由綠營執政的北縣，繼而推動升格，只是升格新北市後由朱立倫出馬角逐，總統蔡英文2010年參選第1屆新北市長，得票就達100萬4900票，雖輸給朱立倫111萬5536票，但在藍綠政治版圖消長上意義重大。

隨後，蔡總統在接連2次總統大選，都在新北獲得逾百萬選票，也使得百萬選票如同綠營在新北基本盤的指標。也因此，林佳龍選前喊出要得票百萬為目標。

林佳龍接受前總統陳水扁廣播節目訪問表示，在藍綠基本盤沒有差很多，最後若出現大翻新的熱情，這次選舉不是不可逆轉勝的一局。也因此，被稱為「政策控」的他，參選起跑時間雖短卻也成功引領了許多選舉議題討論。也讓他對逆轉勝擁有相當大的信心。

現任首長在競選連任上都有著政績遭外界檢視壓力，朱立倫競選連任時僅小勝游錫堃2.4萬多票，侯友宜首戰得票116萬5130票，雖大贏對手蘇貞昌29萬多票，但在選情一直不易炒熱下，一般認為這次選舉類似2014年朱立倫競選連任的氛圍。

因此，蔡總統在林佳龍選前之夜上表示，游錫堃2014年選市長打得很辛苦，只差2萬多票，呼籲今年不要讓遺憾發生，並喊出「只要大家去投票就會贏」的口號。

林佳龍雖在黨政高層全力助選強攻下，卻難敵藍綠通吃及答錄機式回應的侯友宜。裁縫師之子最終敗給肉販之子。林佳龍承認敗選時表示，這次挑戰沒有成功，剛剛已經打電話給侯友宜，恭喜他連任成功，也希望未來4年，他能夠好好照顧新北市民，推動市政都非常順利。

林佳龍表示，這次選舉時間相對短，但在4個月的競選期間，競選團隊盡了最大的努力。這次選舉比較冷，基本盤沒有全部出來投票，新北市投票率創新低，這對民進黨而言是警訊，未來更要傾聽人民聲音，深切檢討反省改進，才能讓民進黨再出發。

只是，當媒體詢及未來的下一步時，林佳龍並未回應。但從林佳龍台中市長敗選及擔任交通部長時因台鐵太魯閣號重大傷亡案辭職下台，他都強調歸零沉澱後，將會重新出發。

如今，林佳龍的政治路雖再次受挫，或許就像他過去曾表示，如果自己沒有當選，就歸零回去做自己，什麼都有可能，未來的路會更開闊，做一個自由人。（編輯：方沛清）1111126

民進黨籍新北市長候選人林佳龍（右3）26日晚間自行宣布敗選，並表示已打電話向對手侯友宜致意。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日

民進黨籍新北市長候選人林佳龍（中綠口罩者）26日晚間自行宣布敗選後，向競選總部外的支持群眾致謝，有支持者上前獻花，為他加油打氣。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日