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學者：主權議題九合一未發酵 選民投票考量制衡

2022/11/26 22:05（11/26 23:02 更新）
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九合一大選藍勝綠敗，學者分析，地方選舉較不會涉及主權問題，「抗中保台」議題未發酵。圖為台北市士林區天玉里投開票所26日進行開票作業，選務人員整理開票後的選票。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
九合一大選藍勝綠敗，學者分析，地方選舉較不會涉及主權問題，「抗中保台」議題未發酵。圖為台北市士林區天玉里投開票所26日進行開票作業，選務人員整理開票後的選票。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北26日電）九合一大選藍勝綠敗，學者分析，地方選舉較不會涉及主權問題，「抗中保台」議題未發酵，且許多選民認為權力須相互制衡，所以透過地方選舉，讓藍綠相互監督。

台大政治系副教授陳世民接受中央社記者訪問時表示，不少年輕人在這次選舉未出門投票，導致民進黨情勢不利，進而讓地方組織、地方派系的力量得以發揮作用。

陳世民解釋，地方選舉不會涉及主權問題，「抗中保台」議題不會發酵，加上目前民進黨中央執政，許多民眾認為權力須相互制衡，所以透過地方選舉，讓藍綠相互監督。

東海政治系副教授林子立認為，這次執政黨選況差的原因，可能是第2任魔咒所致，民主國家連任的總統，除非經濟表現非常好，否則都會有第2任的期中考魔咒，這是結構性、大環境原因。

林子立說，民眾在地方選舉，多半只在乎經濟與民生，疫情對服務業打擊很大，服務業就業人口又多；蔡政府在疫情前2年雖有注意到第一線服務業，給出振興、補助方案，但進入第3年可能因為經濟數字亮眼，忽略了這一塊。

林子立指出，相較歐美，台灣受通膨影響沒有那麼深，相關的補貼油價政策也有奏效，但俄烏戰爭短期不會結束，加上供應鏈斷鏈正在重組，產業仍會持續受影響，政府未來施政須利用財政盈餘，提出具體有感的經濟政策、擴大救助範圍。

東吳大學政治系助理教授陳方隅在個人臉書上表示，過去一段時間以來，世界主要國家選舉執政黨絕大多數都蠻慘的，主因是疫情下的所有疲勞、民眾曾經受到的不開心，全都要由執政黨概括承受。（編輯：林克倫）1111126

#九合一
#民進黨
#國民黨
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