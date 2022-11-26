陳時中敗選祝福蔣萬安 盼停止抹黑、仇恨
（中央社記者陳昱婷、蕭博文台北26日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間自行宣布敗選，他向支持者致謝、致歉，同時祝福國民黨候選人蔣萬安，並期盼對台灣防疫成果的抹黑到此為止、停止仇恨。
九合一選舉今天投開票，陳時中競總前下午陸續出現支持者聚集觀看開票狀況，隨著票數逐漸落後，陳時中競選團隊宣布在晚間6時50分發表談話。
陳時中競選總幹事吳思瑤登台表示，今天是陳時中投入選戰的第137天，每一天陳時中都全力以赴、真心誠意，他與他的團隊無愧於心。
她說，雖然此刻大家心中有遺憾，但民主是台灣的代名詞，希望所有對這片土地懷抱熱情的朋友，不要放棄對台北的熱愛、不要放棄對這片土地共同的許諾，也不要停下每一個讓台北更好的腳步。
陳時中競總主委、前副總統陳建仁接著向台下支持者表示，謝謝大家過去137天為台灣、為台北挺身而出，也感謝在這次選戰中盡了最大努力的陳時中，相信陳時中的政見可以使台北更好。
陳建仁說，這一場美好的仗已經打過，民主政治的選舉總是有輸有贏，但大家永遠保持勝不驕、敗不餒的態度，不斷為台灣人民爭取更美好的未來，「我們跌倒了，站起來還是會勇敢地向前走」。
陳建仁指出，陳時中雖然沒有贏得勝利，但仍然是世界公認傑出的防疫指揮官，也是造福台灣人民的衛生福利工作者，他要向一直支持陳時中的朋友致上最高的敬意和謝意，並表達最高的歉意；接著兩次90度鞠躬。
陳時中最後在吳思瑤、陳建仁、立委管碧玲、立委莊瑞雄、立委吳玉琴及兒子陳彥安等人陪同下登台表示，「謝謝大家，我讓大家失望了。」
陳時中說，他多麼希望可以與支持者實現共同夢想，帶領這座城市往改變的方向前進，但市民現在選擇了另外一名市長，希望大家和他一起誠摯祝福蔣萬安，「因為台北是我們熱愛的故鄉，無論什麼情況，我們都會真誠地祝福它」。
陳時中一度停頓、講不出話，他呼籲，直到現在，他仍希望這個選舉充滿愛與包容，愛台北的力量應該超越黨派分歧，「我們一起給蔣萬安先生支持，讓他未來把台北市治理得越好」。
陳時中表示，敗選是他自己努力不夠，他要向大家致上最深的歉意，但儘管結果令人失望，大家也不能絕望，過去的台北市長選舉，民進黨失敗過很多次，但從來沒有被打敗過，要擦乾眼淚重新站起來。
陳時中說，參選對他而言是一段不可思議的旅程，感謝許多好朋友陪他走過人生最難忘的100多天，「大家的熱情我會一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打了這美好的一仗，謝謝，我會永遠記住大家。」
他不斷向支持者、競選團隊、志工、家人及政壇前輩致謝，「有各位的陪伴是我這一生最大榮幸」。
陳時中指出，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，「我真心希望，從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑與攻擊可以隨著選舉結束到此為止；我也要拜託大家繼續支持小英總統，我們敗而不愧」。
他表示，非常期待所有選舉紛爭到此為止，停止仇恨、不要再對立，並期待未來的市長把台北治理好，讓台北更好，台灣共好，「天佑台灣，天佑台北」。
陳時中與團隊成員緊握雙手，向支持者深深鞠躬。走下台後，陳時中先走向記者致意，再走向支持者揮手表達感謝，接著在「陳時中加油」的呼喊聲中離開會場。（編輯：李亨山）1111126
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