陳時中敗選祝福蔣萬安 盼停止抹黑、仇恨

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台北市長選舉態勢明朗化，民進黨籍台北市長候選人陳時中（右3）26日晚間在競選總部自行宣布敗選，並表示敗選是他自己努力不夠，他要向大家致上最深的歉意，發表感言後也和競選團隊成員擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

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（中央社記者陳昱婷、蕭博文台北26日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間自行宣布敗選，他向支持者致謝、致歉，同時祝福國民黨候選人蔣萬安，並期盼對台灣防疫成果的抹黑到此為止、停止仇恨。

九合一選舉今天投開票，陳時中競總前下午陸續出現支持者聚集觀看開票狀況，隨著票數逐漸落後，陳時中競選團隊宣布在晚間6時50分發表談話。

陳時中競選總幹事吳思瑤登台表示，今天是陳時中投入選戰的第137天，每一天陳時中都全力以赴、真心誠意，他與他的團隊無愧於心。

她說，雖然此刻大家心中有遺憾，但民主是台灣的代名詞，希望所有對這片土地懷抱熱情的朋友，不要放棄對台北的熱愛、不要放棄對這片土地共同的許諾，也不要停下每一個讓台北更好的腳步。

陳時中競總主委、前副總統陳建仁接著向台下支持者表示，謝謝大家過去137天為台灣、為台北挺身而出，也感謝在這次選戰中盡了最大努力的陳時中，相信陳時中的政見可以使台北更好。

陳建仁說，這一場美好的仗已經打過，民主政治的選舉總是有輸有贏，但大家永遠保持勝不驕、敗不餒的態度，不斷為台灣人民爭取更美好的未來，「我們跌倒了，站起來還是會勇敢地向前走」。

陳建仁指出，陳時中雖然沒有贏得勝利，但仍然是世界公認傑出的防疫指揮官，也是造福台灣人民的衛生福利工作者，他要向一直支持陳時中的朋友致上最高的敬意和謝意，並表達最高的歉意；接著兩次90度鞠躬。

陳時中最後在吳思瑤、陳建仁、立委管碧玲、立委莊瑞雄、立委吳玉琴及兒子陳彥安等人陪同下登台表示，「謝謝大家，我讓大家失望了。」

九合一選舉開票持續進行，民進黨台北市長候選人陳時中（中）26日晚間在競總外自行宣布敗選，感謝支持者相挺，也表示已向國民黨候選人蔣萬安表達祝福。左為前副總統陳建仁。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

九合一選舉26日下午4時起持續開票，不少民眾聚集在民進黨台北市長候選人陳時中競選總部前，屏氣凝神觀看開票轉播，心情也隨著候選人得票數上下起伏。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

陳時中說，他多麼希望可以與支持者實現共同夢想，帶領這座城市往改變的方向前進，但市民現在選擇了另外一名市長，希望大家和他一起誠摯祝福蔣萬安，「因為台北是我們熱愛的故鄉，無論什麼情況，我們都會真誠地祝福它」。

陳時中一度停頓、講不出話，他呼籲，直到現在，他仍希望這個選舉充滿愛與包容，愛台北的力量應該超越黨派分歧，「我們一起給蔣萬安先生支持，讓他未來把台北市治理得越好」。

陳時中表示，敗選是他自己努力不夠，他要向大家致上最深的歉意，但儘管結果令人失望，大家也不能絕望，過去的台北市長選舉，民進黨失敗過很多次，但從來沒有被打敗過，要擦乾眼淚重新站起來。

陳時中說，參選對他而言是一段不可思議的旅程，感謝許多好朋友陪他走過人生最難忘的100多天，「大家的熱情我會一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打了這美好的一仗，謝謝，我會永遠記住大家。」

他不斷向支持者、競選團隊、志工、家人及政壇前輩致謝，「有各位的陪伴是我這一生最大榮幸」。

陳時中指出，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，「我真心希望，從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑與攻擊可以隨著選舉結束到此為止；我也要拜託大家繼續支持小英總統，我們敗而不愧」。

他表示，非常期待所有選舉紛爭到此為止，停止仇恨、不要再對立，並期待未來的市長把台北治理好，讓台北更好，台灣共好，「天佑台灣，天佑台北」。

陳時中與團隊成員緊握雙手，向支持者深深鞠躬。走下台後，陳時中先走向記者致意，再走向支持者揮手表達感謝，接著在「陳時中加油」的呼喊聲中離開會場。（編輯：李亨山）1111126

民進黨籍台北市長候選人陳時中（中）26日晚間在競選總部自行宣布敗選並發表談話，陳時中與競選團隊一同上台感謝選民的支持。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

九合一選舉26日投開票，民進黨籍台北市長候選人陳時中（前右）晚間在競選總部與競選團隊一同上台宣布敗選，感謝選民的支持。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

九合一選舉併首次修憲複決26日投開票，許多支持者前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部觀看開票轉播，陳時中的兒子陳思元（前右）、陳彥安（前右2，戴眼鏡者）到現場加油打氣，與民眾合影留念。中央社記者裴禛攝 111年11月26日