陳時中宣布敗選：是我自己努力不夠 懇請大家團結支持蔣萬安[影]

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民進黨台北市長候選人陳時中（中）26日晚間在競總外自行宣布敗選，感謝支持者相挺，也表示已向國民黨候選人蔣萬安表達祝福。左為前副總統陳建仁。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

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（中央社台北26日電）民進黨籍台北市長候選人陳時中今晚自行宣布敗選，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

陳時中在競選總部發表談話，他含淚感謝幾個月來選民的支持。現在台北市民選擇了另一位未來的市長，請大家跟他一起誠摯祝福蔣萬安，因為台北是大家的故鄉。這個選舉大家都努力過了，懇請大家團結，給蔣萬安支持。敗選是他自己努力不夠，他要向大家表示最深的歉意。（編輯：戴光育、黃淑芳）1111126

民進黨籍台北市長候選人陳時中（中）26日晚間在競選總部自行宣布敗選，並率領競選團隊鞠躬向選民致歉，感謝這幾個月來民眾的支持。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

台北市長選舉態勢明朗化，民進黨籍台北市長候選人陳時中（右3）26日晚間在競選總部自行宣布敗選，並表示敗選是他自己努力不夠，他要向大家致上最深的歉意，發表感言後也和競選團隊成員擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

九合一選舉26日投開票，民進黨籍台北市長候選人陳時中（前右）晚間在競選總部與競選團隊一同上台宣布敗選，感謝選民的支持。中央社記者裴禛攝 111年11月26日