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吳思瑤爆料投票所刻意折票 北市選委會澄清無此事

2022/11/26 13:58（11/26 14:24 更新）
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九合一大選併首次修憲複決26日投開票，民眾上午前往台北市永安國小投開票所，投票給支持的候選人。中央社記者裴禛攝 111年11月26日
九合一大選併首次修憲複決26日投開票，民眾上午前往台北市永安國小投開票所，投票給支持的候選人。中央社記者裴禛攝 111年11月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）九合一選舉今天登場，民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤說，部分投票所刻意將選票中陳時中的部分折起，要求選委會立即糾正。選委會則澄清，不會、也沒時間刻意做此事。

吳思瑤今天中午在臉書發文表示，陸續收到選民回報，台北市部分投票所刻意將市長選票中，12號陳時中的部分折起或遮起來，包含內湖區寶湖里、大安區虎嘯里及北投區永和里都有這樣的情形。

吳思瑤質疑，這是技術性干擾、選務不公、刻意影響投票，要求台北市選委會立即糾正。

台北市選舉委員會發布新聞稿澄清，選務作業流程是將整張選票發給民眾，不會、也沒時間刻意遮或折起，但仍請各投票所發票工作人員注意選票平整度。

選委會強調，查證後，這些里都沒有發現將特定候選人選票故意折起來的狀況，如有此情形請檢舉者告知是哪個投開票所，選委會才能針對投票所查察。（編輯：張芷瑄）1111126

#吳思瑤
#選委會
#陳時中
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