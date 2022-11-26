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九合一選舉黃珊珊偕9旬母投票 稱認真應考後開心等結果

2022/11/26 12:41（11/26 13:00 更新）
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九合一選舉26日投開票，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（後右）偕同93歲母親前往投票。中央社記者黃麗芸攝 111年11月26日
九合一選舉26日投開票，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（後右）偕同93歲母親前往投票。中央社記者黃麗芸攝 111年11月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）九合一選舉今天投票，無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午和93歲母親一同現身投票所，她表示，現在心情很平靜、輕鬆，認真應考後，今天就是開開心心的等待（開票）結果。

黃珊珊上午10時30分許陪同高齡母親一同到內湖區方濟中學投開票所投票，她穿著休閒白衣搭配黑背心和牛仔褲，顯得一派輕鬆模樣。

媒體會前聯訪詢問昨天選前之夜許多人都很激動，昨晚是否有睡飽，以及今天投票日有無感覺如釋重負。黃珊珊說，昨晚看到許多人冒雨到現場，內心有著滿滿的感動，因承擔很多年輕朋友的期待，所以心情也很激動。

她也說，由於這3年多來的生理時鐘都是早上5時起床，但今天終於有時間在出門前先做完運動，隨後吃完早餐就去接母親一起來投票，兒子則因求學因素無法陪同。

媒體問到是否有攜帶幸運物在身？黃珊珊表示，沒有特別準備，但自己手腕上長期都有綁一條紅線，並說自己就是開開心心過每一天，心情不會特別緊張，反而認為越選越平靜，「都已經考試了，就認真應考、等待結果，平常的準備才重要，沒有一件事能臨時抱佛腳」。

至於有無安排其他行程？黃珊珊說，很久沒開車了，晚點應該會去修車，順便放輕鬆到處走走，今天就是開開心心的等待結果，還笑說自己的牙膏都用完了，還要去趟大賣場購買日常用品。

黃珊珊隨後陪同母親進入投開票所內投票，2人沿路話家常，她還打趣母親過重、推不動其輪椅，黃老美（黃母）則幽默回說自己年紀一大把了，回家後也不會減肥的，母女溫馨互動之情溢於言表。（編輯：張芷瑄）1111126

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）26日上午到內湖區方濟中學投開票所投票並接受媒體聯訪表示，今天就是開開心心的等待結果，還笑說自己的牙膏都用完了，還要去趟大賣場購買日常用品。中央社記者黃麗芸攝 111年11月26日
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）26日上午到內湖區方濟中學投開票所投票並接受媒體聯訪表示，今天就是開開心心的等待結果，還笑說自己的牙膏都用完了，還要去趟大賣場購買日常用品。中央社記者黃麗芸攝 111年11月26日
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