九合一選舉蔣萬安投票 開票前把握時間陪伴妻小

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九合一選舉投票日登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前右）26日完成投票後表示，希望大家踴躍投票，他現在心情很放鬆，開票前想要把握剩下的幾個小時，好好陪伴太太及孩子。中央社記者劉世怡攝 111年11月26日

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（中央社記者劉世怡台北26日電）今天是九合一選舉投票日，國民黨台北市長候選人蔣萬安在投票後表示，希望大家踴躍出來投票，他現在心情很放鬆，開票前想要把握剩下的幾個小時，好好陪伴太太及孩子。

蔣萬安上午9時30分穿著灰色POLO衫、牛仔長褲前往投票所，經工作人員核對身分後，蔣萬安領完票、走入圈票處，約1分鐘後掀開門簾，將選票依序投入票匭。

蔣萬安投完票後接受媒體聯訪表示，現在心情很放鬆，同時對昨晚冒著風雨來參加選前之夜活動的民眾給他加油以及溫暖，仍覺得感動。

媒體詢問，針對太太石舫亘昨晚影片相約選後好好吃頓飯，蔣萬安指出，太太這兩週真的非常辛苦，昨天也在風雨中陪著他參與活動，他今天特別早上過來投票，讓太太及兩個孩子可以休息一下。

蔣萬安表示，出門前太太一樣對他說了一聲「加油」，他對太太說，很久沒有一起吃個飯，所以等一下他會順道帶著早餐回家，一起吃早餐。他想要把握剩下的幾個小時，好好陪伴太太及兩名孩子，如果天氣許可，也許帶著大兒子去騎腳踏車及打籃球，也會多花一些時間好好陪伴太太。

媒體追問，會不會擔心下雨天氣影響投票率。蔣萬安對此表示，投票非常重要，每一張選票都非常關鍵，希望大家都能夠把握手中這一票，踴躍出來投票，用手中這一票決定台北的未來。（編輯：管中維）1111126