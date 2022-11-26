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九合一選舉林佳龍輕鬆投票 笑說太太就是幸運小物

2022/11/26 10:09（11/26 10:46 更新）
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民進黨新北市長候選人林佳龍（前右2）26日一早偕妻子廖婉如（前右）到板橋區光復高中的投票所完成投票，並接受媒體聯訪。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（前右2）26日一早偕妻子廖婉如（前右）到板橋區光復高中的投票所完成投票，並接受媒體聯訪。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天一早偕妻子廖婉如前往投票所投票，廖婉如對媒體說「我們都盡力了。」對於是否配戴幸運小物來投票，林佳龍笑說：「我的幸運小物就是婉如啦。」

林佳龍上午8時偕廖婉如到板橋區光復高中的投票所投票，兩人一派輕鬆和媒體及投票民眾打招呼，排隊領票並完成投票。

林佳龍夫妻接受媒體聯訪時，廖婉如表示：「我想我們都盡力了，他也為了實現他的理想在努力，我想這樣就很好。」

林佳龍表示，心情很輕鬆，因為全力以赴了，民主就是人民作主，新北市大家踴躍投票，特別是有18歲公民權，對台灣民主發展非常重要，「自己真的能夠開始感謝一路走來幫忙的人」。

媒體詢及有沒有帶幸運小物來投票，林佳龍和妻子相視微笑說，「我的幸運小物就是婉如啦」「她是我最暖的分身」。另外，今天天氣突然發現有點涼，建議大家多穿一些外套保暖。

由於林佳龍要趕往永和陪總統蔡英文投票，廖婉如表示，等一下要好好享用早餐。她說，這陣子沒機會好好坐下來吃一下，她就喜歡弄早餐、邊看東西，休閒一下的感覺。（編輯：管中維）1111126

民進黨新北市長候選人林佳龍（左）26日上午偕妻子廖婉如前往投票所，圖為林佳龍投下手中的選票。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（左）26日上午偕妻子廖婉如前往投票所，圖為林佳龍投下手中的選票。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（右）26日上午偕妻子廖婉如（右2）前往投票，兩人完成投票神情輕鬆地向媒體打招呼。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（右）26日上午偕妻子廖婉如（右2）前往投票，兩人完成投票神情輕鬆地向媒體打招呼。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（後右2）26日上午偕妻子廖婉如（右）前往投票所，兩人排隊領票。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
民進黨新北市長候選人林佳龍（後右2）26日上午偕妻子廖婉如（右）前往投票所，兩人排隊領票。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日
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