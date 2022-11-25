陳時中選前之夜 蔡總統：台北贏台灣就贏

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民進黨台北市長候選人陳時中25日在競選總部前北平東路舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢晚會，現場大批民眾參與，不少人更自製小道具相挺，以實際行動表達支持。中央社記者謝佳璋攝 111年11月25日

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（中央社記者蕭博文台北25日電）民進黨台北市長候選人陳時中今晚舉行「為台北挺身而出」選前之夜活動，陳時中冒雨登台爭取支持，總統蔡英文也呼籲選民一起改變台北，集中選票支持陳時中，「台北贏，台灣就贏」。

「為台北挺身而出」今天晚間7時於北平東路登場，下午4時即有支持者陸續進場；群眾在雨中揮舞旗幟、加油棒及各式加油標語，衛生福利部長薛瑞元也現身會場，場面熱烈。

晚會邀請無双樂團、民謠大師陳明章、董事長樂團、王俊傑現場演出，中央研究院院士廖運範等50多名海內外學者登台表態支持，曾拍攝影片感謝陳時中的接種高端疫苗姊妹也上台呼籲票投陳時中。

前副總統陳建仁致詞時說，台灣防疫成功歸功2300萬民眾，關鍵是有優秀、穩定的指揮官，陳時中慈悲善良、公正透明贏得全民信任；這場選舉全世界都在看，相信台灣民眾會做出最好的選擇，展現台灣人偉大的典範，明天一定要票投陳時中。

行政院長蘇貞昌說，這樣的雨還能聚集滿滿人潮，讓全世界看到台灣人關心、支持民主，這種精神就是台灣能在世界占有一席之地的力量。他在最後關鍵時刻有三個拜託，拜託讓陳時中當選台北市長，拜託讓蔡總統有持續改革的力量，也拜託讓18歲公民權複決通過。

冒雨登場的陳時中致詞時表示，台北人是自由的，但過去24年給了國民黨、台北市長柯文哲機會，卻帶給市民失望，讓民進黨來做，台北真的可以不一樣，給全新的市政團隊機會，不要讓舊勢力班師回朝，相信自由的台北市民明天會做出有智慧的判斷。

陳時中說，面對防疫遭到抹黑，他心裡都是痛，但是大家看不到他的淚水，真心希望明天開始，對台灣防疫的抹黑、攻擊，可以隨選舉結束到此為止，一起讓人民重新團結，國家繼續前進。

他說，台北市是他的家，他對這座城市有感覺，對城市的發展懷抱著愛與包容，請支持溫暖、良善的力量，請大家集中選票支持他，要相信自己手中這一票可以改變這個城市。

壓軸登場的蔡總統表示，台灣面臨疫情挑戰，還好有陳時中帶領指揮中心一起穩住疫情、穩健發展經濟，台灣沒有被打倒，呼籲支持者一起改變台北，為台北挺身而出，集中選票支持陳時中，支持蔡英文、票就投給陳時中。

總統表示，陳時中有溫度、有能力、有擔當，首都要能夠張開雙手擁抱世界，需要能包容彼此的人，這人就是陳時中，請大家把不捨化為支持，去投票就會贏，讓鋼鐵部長變成鋼鐵市長，一起拚讓台灣更好。

總統最後呼籲，「大家明天風雨無阻去投票，台北贏，台灣就贏」。（編輯：唐聲揚）1111125

距離投票剩下不到24小時，民進黨台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出」選前之夜造勢晚會25日熱鬧登場，大批民眾熱情到場響應，高喊「凍蒜」等口號。中央社記者謝佳璋攝 111年11月25日

民進黨台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出」選前之夜造勢晚會，25日在競總前北平東路登場，大批民眾到場支持，台下旗海飄揚。中央社記者謝佳璋攝 111年11月25日

民進黨台北市長候選人陳時中25日晚間舉辦「為台北挺身而出」選前之夜造勢晚會，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前中）到場與會，在台下揮舞旗幟相挺。中央社記者謝佳璋攝 111年11月25日