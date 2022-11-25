選前之夜 黃珊珊攜母親同台
（中央社記者劉建邦台北25日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在北市府旁舉辦選前之夜，黃珊珊93歲母親到場站台支持；出席的親民黨副主席張昭雄說，主席宋楚瑜唯一支持的是黃珊珊。
黃珊珊今天晚間在台北市政府旁的市府路舉辦選前之夜，黃珊珊93歲的母親特別到場站台，張昭雄及台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與同黨籍台北市議員候選人和台北市商圈、夜市代表等人皆到場助講。
張昭雄晚間8時許上台助講時簡短表示，鄭重宣布主席宋楚瑜及親民黨唯一強力支持就是黃珊珊。語畢，引起台下支持者歡呼，張昭雄再重申，宋楚瑜跟親民黨唯一支持的是黃珊珊。
黃珊珊在晚間9時22分以大進場的方式登台，她致詞時說，參選後沒有強大支援及組織動員，市民就是她隱形翅膀，每個人都是白色選票，明天一起飛翔，偉大市民不是藍、不是綠、是自由的，若她當選，就是寫下歷史，超越藍綠突圍及打破民調的迷思，更是北市首名女市長，呼籲明天出面投票，每個市民都是自由的。
黃珊珊的選前之夜晚會主軸為「捍衛新價值、擺脫舊勢力」，晚會活動在晚間7時登場，因台北飄起細雨，活動初期人潮不多，接近晚間8時許，現場湧入許多支持者，主辦單位安排的座位幾乎全滿，也有民眾站在座位區旁，但下雨澆不熄支持者熱度，許多民眾穿輕便型雨衣及撐傘到場，晚會由藝人于美人當引言人，強力催票。
黃珊珊選前之夜邀請台北市商圈、夜市代表及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時由北市府徵召退休醫護人組成的防疫天使團隊、台北首間防疫旅館業者到場助講，他們提到先前發生疫情時，黃珊珊擔任台北市副市長的協助作為，感受到黃珊珊是會做事的人。
民眾黨的8名台北市議員候選人分別在台上宣講，且不穿雨衣，強力催票，喊出盼讓黃珊珊重回台北市政府，而中山大同區候選人林珍羽致詞時提到要與現場支持者「淋真雨」，在雨中一起相挺黃珊珊。
柯文哲致詞時說，明天投票要決定台北未來及願景，這2天在掃街行程時，有年輕人告訴他，黃珊珊一定要選上，因不想讓台北回到過去，身為台北市長，衷心感謝市民，讓他在8年來實現很多城市願景，奠定改革基礎，台北的成功故事，背後都有一群偉大市民支持，是市民讓改變成真，尋回城市光榮。
柯文哲表示，他心目中最理想的市長人選就是黃珊珊，因黃珊珊從政24年，包含擔任21年議員及3年副市長，在台北市任何地點都看到她身影，在疫情期間，也看到黃珊珊堅強及龐大的意志力，並溫柔陪伴第一線防疫人員，黃珊珊是最能守護台北的市長人選，這座城市屬於自由的市民，改變已經發生且要延續，明天完成最後一哩路，把黃珊珊送回市政府，呼籲市民明天要出門投票。
活動最後，黃珊珊的母親及家人也現身晚會現場，並在黃珊珊演講後登台，達到活動高潮，黃珊珊、柯文哲等人在台上大合唱後，結束選前之夜晚會。（編輯：張銘坤）1111125
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