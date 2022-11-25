選前之夜 黃珊珊攜母親同台

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無黨籍台北市長候選人黃珊珊（前左）25日舉行選前之夜，黃珊珊的母親（前右）也冒雨到場力挺，黃珊珊在台上深情擁抱媽媽，表達對家人的感謝。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在北市府旁舉辦選前之夜，黃珊珊93歲母親到場站台支持；出席的親民黨副主席張昭雄說，主席宋楚瑜唯一支持的是黃珊珊。

黃珊珊今天晚間在台北市政府旁的市府路舉辦選前之夜，黃珊珊93歲的母親特別到場站台，張昭雄及台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與同黨籍台北市議員候選人和台北市商圈、夜市代表等人皆到場助講。

張昭雄晚間8時許上台助講時簡短表示，鄭重宣布主席宋楚瑜及親民黨唯一強力支持就是黃珊珊。語畢，引起台下支持者歡呼，張昭雄再重申，宋楚瑜跟親民黨唯一支持的是黃珊珊。

黃珊珊在晚間9時22分以大進場的方式登台，她致詞時說，參選後沒有強大支援及組織動員，市民就是她隱形翅膀，每個人都是白色選票，明天一起飛翔，偉大市民不是藍、不是綠、是自由的，若她當選，就是寫下歷史，超越藍綠突圍及打破民調的迷思，更是北市首名女市長，呼籲明天出面投票，每個市民都是自由的。

黃珊珊的選前之夜晚會主軸為「捍衛新價值、擺脫舊勢力」，晚會活動在晚間7時登場，因台北飄起細雨，活動初期人潮不多，接近晚間8時許，現場湧入許多支持者，主辦單位安排的座位幾乎全滿，也有民眾站在座位區旁，但下雨澆不熄支持者熱度，許多民眾穿輕便型雨衣及撐傘到場，晚會由藝人于美人當引言人，強力催票。

黃珊珊選前之夜邀請台北市商圈、夜市代表及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時由北市府徵召退休醫護人組成的防疫天使團隊、台北首間防疫旅館業者到場助講，他們提到先前發生疫情時，黃珊珊擔任台北市副市長的協助作為，感受到黃珊珊是會做事的人。

民眾黨的8名台北市議員候選人分別在台上宣講，且不穿雨衣，強力催票，喊出盼讓黃珊珊重回台北市政府，而中山大同區候選人林珍羽致詞時提到要與現場支持者「淋真雨」，在雨中一起相挺黃珊珊。

柯文哲致詞時說，明天投票要決定台北未來及願景，這2天在掃街行程時，有年輕人告訴他，黃珊珊一定要選上，因不想讓台北回到過去，身為台北市長，衷心感謝市民，讓他在8年來實現很多城市願景，奠定改革基礎，台北的成功故事，背後都有一群偉大市民支持，是市民讓改變成真，尋回城市光榮。

柯文哲表示，他心目中最理想的市長人選就是黃珊珊，因黃珊珊從政24年，包含擔任21年議員及3年副市長，在台北市任何地點都看到她身影，在疫情期間，也看到黃珊珊堅強及龐大的意志力，並溫柔陪伴第一線防疫人員，黃珊珊是最能守護台北的市長人選，這座城市屬於自由的市民，改變已經發生且要延續，明天完成最後一哩路，把黃珊珊送回市政府，呼籲市民明天要出門投票。

活動最後，黃珊珊的母親及家人也現身晚會現場，並在黃珊珊演講後登台，達到活動高潮，黃珊珊、柯文哲等人在台上大合唱後，結束選前之夜晚會。（編輯：張銘坤）1111125

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）25日舉行選前之夜，晚間大進場時與選民近距離接觸，爭取每一張選票。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（前右2）25日舉行選前之夜，黃珊珊的媽媽（前右1）到場力挺。前右4為民眾台北市長柯文哲。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在台北市政府前舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，有民眾戴起33口罩、額前貼上黃珊珊名字，以行動傳達對黃珊珊的支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在台北市政府前舉行選前之夜造勢活動，在投票前夕全力催票，吸引民眾不畏風雨到場支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

距離選舉投票剩下不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，現場支持者一起打開手機燈光，點亮北市府前廣場，為黃珊珊集氣造勢。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在北市府前廣場舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，為選戰全力催票，現場有民眾帶著孩子一同出席，為黃珊珊加油。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在北市府前廣場舉行選前之夜造勢晚會，全力催票，藝人于美人（圖）也現身力挺，擔任晚會引言人。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日舉行選前之夜造勢活動，前親民黨副主席張昭雄（圖）現身力挺，呼籲台北市民集中選票力挺黃珊珊。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日舉行選前之夜造勢活動全力催票，在雨中奮力號召群眾26日務必出門投票。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）25日舉行選前之夜，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（左）出席為黃珊珊站台，為選情做最後衝刺。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）25日舉行選前之夜，晚間下起大雨，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（左）在為黃珊珊站台時數度脫下眼鏡抹去雨水。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在北市府前舉行選前之夜，把握最後時刻全力催票，晚間台北下起大雨，黃珊珊在致詞後以手抹去臉上雨水。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日舉行選前之夜造勢晚會全力催票，黃珊珊帶領現場眾人合唱競選歌曲「未來」，並一起喊口號，在大雨中籲請市民朋友全力支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日