選前之夜 蔣萬安：一起贏回台北的驕傲與團結

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國民黨台北市長候選人蔣萬安（前中）25日晚間在眾人簇擁下登上「奮戰勝選之夜」造勢活動舞台，蔣萬安與黨籍市議員候選人一同高喊「凍蒜」等口號。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天在選前之夜表示，永遠捍衛台灣自由民主跟中華民國存在，永遠傾聽市民、推動改革、擁抱台北，「我準備好了」。

蔣萬安競選團隊今晚在信義區基隆路一段52號的台泥停車場舉行「奮戰勝選之夜」，邀請青年、市民助講，以及競選總部總幹事林奕華、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、前台北市長郝龍斌等人站台，並聚集北市議員候選人展現團結氣勢。

蔣萬安約在晚間9時17分大進場，雖然雨勢漸大，許多民眾仍站起來迎接。蔣萬安先深深鞠躬感謝大家風雨中支持，並表示有這些支持才能走到現在，更相信可以走向未來、走進市府為大家服務。

蔣萬安說，民進黨這幾個月不所無用其極污衊他、攻擊他，就是怕國民黨以選票、以人民力量打破綠色的黑箱執政、怕人民會站出來說受夠了意識形態的壓迫、執政不力與抹黑抹紅伎倆，「他們怕我們會贏，那我們就贏給他們看」。

郝龍斌致詞時表示，蔣萬安決定參選後常常跟他及前台北市長馬英九團隊請益市政問題，因此蔣萬安的政見一定具體可行，把台北市的失落感變成光榮感。

林奕華則批民進黨對手陳時中當指揮官時沒有特別照顧人民，「用選票教民進黨什麼叫做謙卑」；黃呂錦茹則表示，跟各行各業的志工一起投入這場選戰，就是要讓北市有史以來最年輕的候選人當選，盼即使選完了，大家依然要當蔣萬安的堅實後盾，不過一度因為超時被工作人員提醒下台。

此外，神秘嘉賓還有前北市副市長歐晉德、前高雄市副市長李四川等人。歐晉德自稱是「市政老兵」，這幾年感受到北市的停滯，李四川則說，要替北市府老同事找一個能當靠山的老闆，呼籲市民踴躍支持蔣萬安。（編輯：張銘坤）1111125

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）選前之夜造勢活動25日在台泥松山廠旁停車場舉行，蔣萬安進場時與熱情支持者們近距離互動，握住每一張選票。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

投票在即，國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」25日晚間在台泥松山廠旁停車場盛大舉行，台下支持者在蔣萬安登台後熱情呼應，表達支持。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」25日在台泥松山廠旁停車場舉行，即使下著雨，許多支持者仍到場加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」造勢晚會25日在台泥松山廠旁停車場舉行，許多支持者揮舞旗幟表達支持。中央社記者張新偉攝111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安選前最後一場大型造勢晚會「奮戰勝選之夜」，25日在台泥松山廠旁停車場登場，雖然現場雨勢不斷，仍吸引許多支持者到場相挺。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安（前右）「奮戰勝選之夜」25日在台泥松山廠旁停車場舉行，蔣萬安妻子石舫亘（前左）帶著小孩出席與會，一家人懇請市民支持。中央社記者張新偉攝111年11月25日

國民黨主席朱立倫（前右）25日在台泥松山廠旁停車場出席黨籍台北市長候選人蔣萬安（前右2）選前之夜造勢晚會，前黨主席吳伯雄（前左2）、黨副主席連勝文（前左）皆到場為他助陣。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」造勢活動25日選前之夜在台泥松山廠旁停車場舉行，有支持者精心打扮到場，熱情表達支持。中央社記者張新偉攝 111年11月25日