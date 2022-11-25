蔡總統盼林佳龍贏回新北 帶領城市大翻新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）25日選前之夜到板橋為黨籍新北市長候選人林佳龍（前左2）助選時表示，期待林佳龍能贏回新北、帶領新北大翻新。中央社記者王鴻國攝 111年11月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）總統蔡英文今晚表示，這次選舉是在中國軍演及20大之後舉辦，希望傳達全世界堅定守住國家發展進步路線及民主價值的訊息，更期待林佳龍來贏回新北，帶領新北大翻新。

民進黨新北市長候選人林佳龍今晚在三重、板橋舉辦選前之夜，兩地都湧入人潮冒雨支持，板橋場一開始就有歌手演唱暖場，包括前文化部長鄭麗君、前民進黨主席卓榮泰、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌等黨政高層都到場力挺，而總統蔡英文及副總統賴清德壓軸站台，為現場氣氛掀起高潮。

鄭麗君表示，新北升格需全新規劃，林佳龍提出更完整前瞻的市政藍圖，多達100項政見，照顧到每個人及所愛的這片土地，讓北北基桃首都圈共好。

染疫死亡2歲童「恩恩」的父親也現身選前之夜，公開呼籲支持林佳龍並盼大家繼續支持他追求真相。

蘇貞昌表示，他拜託大家3件事，第一是改變新北，讓林佳龍當市長來新北大翻新，其次是支持總統蔡英文帶領台灣，守護主權及繼續改革力量，最後是呼籲大家明天出來投票及讓18歲公民權的憲法複決案通過。

蔡總統到場時獲全場民眾歡呼，雖然大雨滂沱，現場氣氛仍掀起高潮，蔡總統表示，她是新北市民，也選過市長，她感謝得到大家熱情的支持，這場選舉對民進黨而言很艱辛，包括游錫堃及蘇貞昌到林佳龍，一戰再戰，拚到最後一刻，因為新北對台灣很重要。

蔡總統表示，游錫堃2014年選市長打得很辛苦，只差2萬多票，今年不要讓遺憾發生，她2010年市長選舉得到百萬票，兩次總統大選也獲百萬票，因此，只要大家去投票就會贏，呼籲大家明天風雨無阻，一定要把新北贏回來，得票也一定要破百萬張。

蔡總統表示，林佳龍有誠信、能力及遠見，而侯友宜卻不公開承諾會不會做滿4年，換來新北的未來不確定及政治跳板，這讓人不能接受。因此，新北需要一名全心全意為新北打拚的市長，才能回應市民的期待。

蔡總統表示，桃園及基隆選對人，讓兩市蛻變成為國際空港城市及亞太海港城市，因此，選對人才能改變新北市，呼籲給林佳龍一次機會，也給新北一次翻新機會。新北要有心、用心、全心全意的市長，以及中央地方一條心，這是讓新北大翻新的最佳方程式。

蔡總統強調，這次選舉是在中國軍演及20大之後舉辦，全世界都在注意，希望傳達世界堅定守住國家發展進步路線及民主價值的訊息，期待林佳龍來贏回新北，帶領新北大翻新。

蔡總統也籲大家支持18歲公民權的修憲複決投票，為年輕人的權力挺身而出，一起挺年輕人來決定台灣的未來。同時也籲大家返鄉投票，為改變家鄉來挺身而出。因為「台灣就差你這一票」。（編輯：張銘坤）1111125

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）25日選前之夜與民進黨新北市長候選人林佳龍（前右3）合體造勢，眾人齊呼口號展現團結氣勢，全力催票拚勝選。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右3）25日晚間現身新北市板橋區，出席民進黨新北市長候選人林佳龍（前右4）的「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢活動，為林佳龍站台催票。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍「新北大翻新—板橋勝選之夜」25日晚間在新北市板橋區舉行，「恩恩」的父親（圖）出席晚會，要求新北市政府公布真相。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間在板橋舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會，許多民眾不畏風雨、自製看板到場，熱情為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會25日晚間盛大舉行，吸引大批支持者到場，揮舞旗幟、高舉加油棒等為林佳龍打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍（左4）25日在新北市板橋舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會，與現場眾人齊呼口號，全力催票拚勝選。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

副總統賴清德（左）25日晚間出席「新北大翻新—板橋勝選之夜」，與民進黨新北市長候選人林佳龍（中）齊呼口號，全力催票。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日