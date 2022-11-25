新北選前藍綠拚場 林佳龍、侯友宜板橋車隊掃街

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九合一選舉登場前最後一天，國民黨新北市長候選人侯友宜（右）25日在新店區、板橋區以車隊掃街，沿途受到支持群眾歡迎，許多人伸出手與侯友宜互動、表達支持。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長選舉藍綠今天在板橋區車隊掃街，民進黨候選人林佳龍指對手不是有血肉的市長，不是好的父母官。國民黨侯友宜表示，市民永遠是他心中最大咖，一直都與市民站在一起。

林佳龍競選車隊下午在板橋區車隊掃街，他接受聯訪表示，板橋為市府所在地，人也最多，藉由車隊掃街呼籲民眾參加晚上選前之夜，希望帶動最後選戰氣勢，也號召大家出來投票。

對於侯友宜今晚的造勢晚會，以素人助講為主，林佳龍表示，這是很大的諷刺，尤其，侯友宜統治下有很多悲情，其晚會也不是讓想要發聲的人上台，不是跳舞就可以好好過日子。

林佳龍說，希望侯友宜多聽聽人民的聲音，不要把自己關起來躲在城堡，要作為有血有肉的市長，如無法以人本精神出發，不會是好的父母官。

侯友宜下午也在板橋掃街，他接受聯訪時表示，平常無論都會與偏鄉都與市民在一起。藉選舉機會與市民互動、訴說未來願景，並感受到市民的互動與熱情，也盼望對手林佳龍藉由車隊掃街多認識板橋。

侯友宜說，「市民永遠是我心中最大咖」，除了掃街過程感受許多選民的熱情，晚會將由素人及平常見面的攤商、志工市民一起講出心聲，並傾聽理解市民的聲音，晚會是嘉年華，希望「好好做事情」的態度，可贏得民眾對未來的期待。

他說，至於對手有誰助講，也都予以尊重，這是良性競爭。他施政不遺忘任何一個人，不分黨派與顏色、族群，相信市民是有智慧的。藍營選前之夜以健康、快樂、開心的心情，分享願景政見，他會不斷超越新北市的大發展，「拚一個更好的歲月」，並帶此力量往前走，讓新北充滿健康與希望。（編輯：張銘坤）1111125