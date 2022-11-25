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蔣萬安：對手好政見會參考採納 保證有執行力

2022/11/25 14:23
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市長選戰明天將投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，將拚到最後一刻，並保證有執行力與包容力，民進黨籍對手陳時中、無黨籍對手黃珊珊的好政見也會參考採納。

蔣萬安今天在車隊掃街前接受媒體聯訪，記者詢問，投票前想對選民說的話，以及天氣恐影響今晚的選前之夜活動及明天投票日。

蔣萬安回答，他向所有市民保證，若當選，一定會當個有執行力、有包容力的市長，現任台北市長柯文哲任內的政策會延續，也會參考民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出的好政見，「不分黨派、更不會分彼此」。

記者提問，對於近來「疫苗掮客說」的看法。對此，蔣萬安表示，人民在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，給了民進黨信任與預算，結果民進黨以黑箱、傲慢及欺騙回報。政治道德就是永遠不要輕忽選民的智慧，永遠要以人民的利益為優先。

另外，蔣萬安選前之夜活動今晚7時起在台北市基隆路一段的台泥停車場登場，蔣萬安競辦指出，來賓包含競選總部總幹事林奕華、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、前台北市長郝龍斌、國民黨主席朱立倫、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等。（編輯：戴光育）1111125

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