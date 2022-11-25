陳時中出席「愛與和平」祈禱會 籲為台北平安努力

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（中央社記者蕭博文台北25日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天出席台灣基督長老濟南教會「愛與和平：台北平安祈禱會」，呼籲大家為台北的平安做努力，維持台北平安、進步的基調。

陳時中在祈禱會後接受媒體聯訪時表示，參與政治及選舉都是希望台北市越來越好，呼籲大家為了台北的平安做努力，以愛與和平，維持台北平安、進步的基調，選舉不要仇恨對立，也不要造成撕裂。

媒體問到，今晚登場的選前之夜，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都將到場，是否提醒選民這次選戰代表了台灣人民傳達給世界的訊息。

陳時中表示，從民進黨中央到政府相關的院長，對他都非常支持，希望台灣好，也希望他當選給台北帶來前景，讓世界能夠看到台北，台北能見度越高，台灣安全性會更好。

此外，蔡總統昨天發布九合一選舉催票影片，陳時中則表示，總統非常語重心長，一方面表達對他的信任，一方面表達總統有責任在任期內不要讓政務空轉，希望能夠勝選讓政務順暢。

媒體還問到，外傳衛生福利部高層要求官員出席陳時中的造勢活動；陳時中對此表示一無所悉，但公務員自有分寸，若有人出席對他而言是種鼓勵，畢竟都是一起打拚多年，要給他鼓勵，他非常歡迎。

媒體詢問，民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安站在曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡身上，卻理直氣壯，操作仇恨，攻擊陳時中。

陳時中表示，不會把蔣家所有責任套在蔣萬安身上，但蔣萬安以蔣家後代自詡，對社會團結、弭平傷口是有責任的，蔣萬安有責任帶領支持者弭平台灣的傷口。（編輯：張芷瑄）1111125