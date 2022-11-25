宋楚瑜現身選前之夜場？黃珊珊：市民才是主角

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針對親民黨主席宋楚瑜是否出席選前之夜，台北市長候選人黃珊珊25日（前右）表示，偉大市民才是主角。圖為黃珊珊19日赴第二果菜市場拜票。中央社記者謝佳璋攝 111年11月19日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天車隊掃街，民眾黨主席、台北市長柯文哲等人陪同。黃珊珊接受媒體聯訪時被問及親民黨主席宋楚瑜是否出席選前之夜活動時說，偉大市民才是主角。

黃珊珊從昨天開始車隊掃街，範圍包含內湖、南港、大安、文山等行政區。今天從北投、士林區出發，黃珊珊與柯文哲及民眾黨台北市議員候選人上午在新北投車站前集合後，啟動車隊掃街。

黃珊珊與柯文哲等人在車隊掃街前接受媒體聯訪，媒體提問，晚上將舉辦選前之夜晚會，是否邀請宋楚瑜出席。

對此，黃珊珊表示，還是以偉大市民作為主角，晚間活動將會有非常多的好朋友出席，她相信投票是由市民決定，市民才是這座城市主人，她也會持續爭取其他人支持，但目標不是只有會場的人，還有廣大的台北市民。

媒體詢問，柯文哲日前與網紅「館長」陳之漢直播時提到，有人密告新竹有幾條土地變更超過新台幣100億元，前新竹市長林智堅對此在臉書（Facebook）發文表示對方抹黑的是竹市馬偕兒童醫院，相關指控請柯文哲拿出證據，拒絕廉價的選舉操作。

柯文哲對此指出，覺得很好笑，只是直播時提到新竹有涉及100億元土地變更，林智堅就跳出來稱是新竹馬偕兒童醫院的問題，他想起一句成語，就是不打自招。

媒體提問，對於民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文提到「我要對柯文哲、高虹安說對不起，為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們」的看法。

柯文哲回答，他的爸媽等家人親戚都還在新竹，他從幼稚園唸到高中都在新竹，他絕對愛新竹，新竹是他的故鄉，不管是柯建銘或他，都建立30多年的社會歷練，針對個人信用，社會自有公評，新竹市民可以想想看要相信誰，柯建銘是開始要訴諸溫情。

另外，黃珊珊競選辦公室指出，今天進行第2場車隊掃街活動，上午鎖定北投、士林區，下午在中山、大同區，晚間將在台北市政府旁舉辦選前之夜，除柯文哲、民眾黨台北市議員候選人出席，親民黨副主席張昭雄也將到場助講，選前之夜主軸為「捍衛新價值、擺脫舊勢力」。（編輯：戴光育）1111125