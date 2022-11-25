小女孩高舉想領市長獎標語 陳時中：責任更大了

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（中央社記者蕭博文台北25日電）網路流傳小女孩高舉「我姊姊想領陳時中的市長獎」照片，民進黨台北市長候選人陳時中今天說，看到照片非常感動，讓他覺得責任更大了。

陳時中本週連續三天進行車隊掃街，行遍台北市12個行政區，也連續三天晚上分別到士林夜市、景美夜市、南機場夜市拜票，受到群眾熱烈歡迎與爭相合影。

陳時中今天上午出席台灣基督長老濟南教會「愛與和平：台北平安祈禱會」，會後接受媒體聯訪，被問到網路流傳小女孩在路邊高舉「我姊姊想領陳時中的市長獎，拜託大家幫忙了」標語的照片。

陳時中說，非常溫暖，他看了非常感動，昨晚看到這張照片是被傳的最多的，讓他覺得責任更大了。

另一方面，陳時中上午也透過臉書直播分享選前心情，感謝支持者一路陪他走到現在，最後一刻再拚一下一定會過關、一定會贏。

陳時中說，選舉過程中對手不斷打擊防疫，甚至攻擊、抹黑，對他而言心情沉重，但最後他想通了，選舉是要來做事，不是來相罵、撕裂；而在選舉過程中收到最多的禮物是民眾感謝的淚水，謝謝他的防疫守護了大家。

陳時中在直播中也分享許多車掃時的支持者照片，包括小女孩高舉「我姊姊想領陳時中的市長獎」照片，表示在車掃途中、夜市裡得到許多民眾迴響，讓他非常感動。（編輯：張銘坤）1111125