恩恩爸現身選前之夜 公開呼籲支持林佳龍

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民進黨新北市長候選人林佳龍「新北大翻新—板橋勝選之夜」25日晚間在新北市板橋區舉行，「恩恩」的父親（圖）出席晚會，要求新北市政府公布真相。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今晚在板橋舉辦選前之夜，染疫死亡童恩恩的父親現身指控市長侯友宜的市府不給真相，公開呼籲支持林佳龍並盼大家繼續支持他追求真相。

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

林佳龍選前之夜晚會先播放恩恩爸在恩恩案的紀錄片，說明了恩恩染疫死亡的過程。恩恩爸隨後於7時35分現身說明他追求救護車花了81分鐘才到的真相。

他表示，侯友宜說防疫工作都做好了「我相信了他，認為新北有豐富醫療資源，就算染疫也應該比較安全」，而侯友宜也說居家醫療照護準備好了，但他說完大話4天後就發生81分鐘救護車事件，也帶走了他的寶貝。

他表示，81分鐘是一般救護車8分鐘抵達的10倍時間，但市府完全不給答案，侯友宜被逼到不耐煩就掉頭就走，還要辛苦消防局弟兄演戲給他看，還發動網軍到臉書私訊辱罵全家，他都概括承受不予理會，。

他表示，但是有篇惡毒文章，說要他砸破恩恩的骨灰罈，就幫忙找真相，這是他無法接受。正義總是遲到，他只是要一個81分鐘的真相，為何這麼困難。

他表示，這真相可以被掩蓋下去嗎，若被掩蓋下去，每個爸爸媽媽都可能變成恩恩的爸爸，每個人的寶貝都有可能變成恩恩，因此，明天投票，他支持林佳龍，侯友宜不敢、不願意給他的就讓林佳龍來給，為更美好的新北市，大家支持他繼續追求真相。（編輯：張銘坤）1111125

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間在板橋舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會，許多民眾不畏風雨、自製看板到場，熱情為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

九合一選舉投票前夕，「新北大翻新—板橋勝選之夜」大型造勢晚會25日在板橋盛大舉行，民進黨新北市長候選人林佳龍的支持者們熱情參與、揮舞旗幟，為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間在板橋舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」，吸引民眾冒雨到場相挺，齊呼口號為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

行政院長蘇貞昌（圖）25日晚間到板橋，參加民進黨新北市長候選人林佳龍選前之夜造勢晚會，呼籲選民朋友集中選票，讓林佳龍順利當選，打造更美好的新北市。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間在板橋舉辦「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢活動，立法院長游錫堃（圖）出席站台，籲請市民朋友票投林佳龍，一同翻轉新北。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」，儘管現場雨勢不斷，支持群眾仍熱情為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會，在投票前最後關鍵時刻全力催票，現場與會民眾不畏雨勢齊呼口號，展現支持熱情。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日