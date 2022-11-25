侯友宜合照陳紫渝 國民黨部聲明永福里提名陳清香

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）國民黨在新北市永和區永福里提名現任里長陳清香，但對手陳紫渝因巧遇市長侯友宜兩人同框合照，引起關注。國民黨永和區黨部執行長楊俊今晚說，陳清香是黨唯一提名里長候選人。

新北市永和區永福里里長選舉，國民黨提名現任里長陳清香爭取連任；無黨籍參選的競選對手陳紫渝日前在臉書張貼她與市長侯友宜的合照，引起支持陳清香的里民議論與不滿。

陳清香今天晚間接受中央社記者電訪表示，她已經連任3屆里長，這次爭取連任，自己盡心盡力為里民服務，昨天還為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診里民送藥，疫情期間也盡心盡力參與防疫，守護里民健康。

她說，最近不少里民向她反映，在信箱收到競選文宣品，有陳紫渝與市長侯友宜的合照，陳紫渝的臉書（Facebook）也張貼與侯友宜合照，引起里民不滿，認為侯友宜是國民黨提名市長，卻與陳紫渝合照，混淆黨提名的里長陳清香選情，甚至有支持者強調，市長選舉不想投票給侯友宜了。

陳清香昨天在臉書貼出國民黨永和區黨部的聲明，聲明上面有她的簽名，還張貼她與市長侯友宜、市議員陳鴻源的合照看板照片，強調「相信鄉親眼睛是雪亮的」。

國民黨永和區黨部執行長楊俊晚間接受中央社記者電訪表示，陳清香臉書張貼的文字聲明確實是黨部發出的聲明。黨部當然支持提名人選，不希望遭誤導。

文字聲明指出，現任里長陳清香是國民黨在永福里唯一提名的里長候選人，呼籲民眾不要被照片誤導，中國國民黨黨內提名之新北市長、市議員候選人，全體一致支持中國國民黨現任陳清香里長爭取連任。

陳紫渝所張貼散布的照片，是日前參加一項活動時巧遇侯友宜，因此同框合影，目前照片已經在其臉書下架。

侯友宜今天在中和區掃街時接受聯訪被問和陳紫渝同框合照一事，他說，大家好好團結在一起，好好做事，只要大家願意在這塊土地犧牲奉獻，都好好一起做事，讓這塊土地更好。（編輯：陳彥鈞）1111125