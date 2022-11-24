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新北市長選舉藍綠選前夜造勢 素人、大咖紛助講

2022/11/24 21:23（11/24 22:01 更新）
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選舉進入最後倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍（車上右）24日在蘆洲、樹林、新莊等區車隊掃街拜票，由立委林淑芬（車上左）陪同，在風雨中尋求選民支持。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
選舉進入最後倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍（車上右）24日在蘆洲、樹林、新莊等區車隊掃街拜票，由立委林淑芬（車上左）陪同，在風雨中尋求選民支持。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市長選舉藍綠候選人25日最後衝刺造勢，民進黨林佳龍將分別趕赴三重與板橋兩場晚會，並由蔡總統等重要大咖官員助講；國民黨侯友宜則由素人助講，並由歌手楊培安壓軸演唱。

新北市長選舉的選前之夜造勢，綠營林佳龍在板橋區的晚會位於新府路部分路段封街演講，距離藍營侯友宜的造勢晚會地點板橋第一運動場前廣場，只有約300公尺。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天下午舉行記者會表示，選前之夜於板橋新府路與區運路口造勢，有邁向新北市政府的意涵。地點合法申請並經板橋區公所核定，相信並感謝警察及交通管制人員的協助，更相信選民有智慧會以成熟的民主態度，和平參加選前嘉年華晚會。

李坤城說，民進黨選前之夜也將在同時在三重區向日葵廣場舉辦，三重場包括行政院長蘇貞昌、民進黨前主席卓榮泰，及立法委員余天、林淑芬等貴賓出席。

至於板橋區新府路的選前造勢晚會，邀請蔡總統、副總統賴清德，趕場的蘇貞昌、卓榮泰，及前文化部長鄭麗君到場助講。

依據林佳龍選辦今晚公布的行程，立法院長游錫堃也將出席板橋場的晚會，印證稍早林佳龍受訪時所說，曾經參選過新北市長的3位民進黨菁英，都將出席晚會向選民懇託並宣講訴求。

侯友宜陣營的造勢晚會則有別於綠營的大咖政治人物助講，依據選辦公布的行程，造勢晚會傍晚5時30分開始，除播放「改變的勇氣」，還有表演、與嘉賓助講，由歌手楊培安壓軸演唱，隨後，侯友宜在晚間約9時30分進場致詞，全場合唱、合跳友宜舞。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭告訴中央社記者，晚會都是素人助講，並營造健康、快樂、有希望的氣氛，呼應侯友宜所強調，「讓今天的新北市超越昨天，讓明天的新北市比今天更好」的競選主軸。

藍綠兩陣營所公布的行程中，24日的最後衝刺，林佳龍與侯友宜都分別站路口、掃市場、車隊掃街等大規模與範圍的拜票，以爭取選民的支持。（編輯：張銘坤）1111124

國民黨新北市長候選人侯友宜（車上右2）24日前往中和區、蘆洲區車隊掃街，途中有許多支持者高舉標語熱情歡迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
國民黨新北市長候選人侯友宜（車上右2）24日前往中和區、蘆洲區車隊掃街，途中有許多支持者高舉標語熱情歡迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
九合一選舉投票日倒數計時，民進黨新北市長候選人林佳龍（車上前右）24日由立委林淑芬（車上前左）陪同，到蘆洲、樹林、新莊等區車隊掃街，把握黃金時間爭取支持。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
九合一選舉投票日倒數計時，民進黨新北市長候選人林佳龍（車上前右）24日由立委林淑芬（車上前左）陪同，到蘆洲、樹林、新莊等區車隊掃街，把握黃金時間爭取支持。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
選前衝刺，尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜（前左）24日到中和區、蘆洲區車隊掃街拜票，在風雨中爭取支持，沿途有支持者熱情相迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
選前衝刺，尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜（前左）24日到中和區、蘆洲區車隊掃街拜票，在風雨中爭取支持，沿途有支持者熱情相迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月24日
#侯友宜競選辦公室
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