侯友宜：風雨生信心車隊掃街 持續正向改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

選戰倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜（右2）24日在中和、蘆洲區以車隊掃街拜票，有熱情支持者在車隊經過時特別送上伴手禮，祝福侯友宜順利當選。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天表示，風雨中掃街更增添信心，期待市民不論風雨都要投票，讓正向改變持續。他承諾，將打拚讓今天的新北超越昨天，讓明天的新北更好。

九合一大選投票日倒選，侯友宜把握最後衝刺時間，今天分別在中和區、蘆洲區以車隊掃街拜票；支持民眾在風雨中送給他超大拳擊手套，寓意「拳力出擊」為新北打拚。沿途也有店家、行人、車輛駕駛比手勢互動。有蘆洲鄉親舉起「支持建設蘆洲萬坪醫院」的手板。

他接受聯訪時表示，感受到選民的熱情，相當感動與感謝鄉親不畏風雨表達支持，也邀請市民明晚（25日）一起到板橋第一運動場戶外廣場參加選前之夜造勢晚會。「和我一起迎接新希望」，也呼籲選民不論風雨都要出來投票。

侯友宜表示，他一直努力讓今天的新北市超越昨天的新北，他一輩子為國家、人民打拚，希望大家以正向積極態度開心選舉，選出能夠好好做事的人，風雨生信心，新北市會更有力量。（編輯：陳清芳）1111124

國民黨新北市長候選人侯友宜（前車上左）力拚連任，24日在中和、蘆洲區以車隊掃街拜票，在拳擊館練習的民眾一看見車隊，連手套都沒脫就跑出來歡迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月24日