林佳龍：選過新北市長3菁英 選前之夜造勢提訴求

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天表示，選前之夜將會請3名曾參選過新北市長的民進黨菁英訴求主張，盼望300公尺外的藍營造勢晚會可聽見；也請市民踴躍投票才能新北大翻新。

林佳龍今天下午在民進黨立法委員蘇巧慧的陪同下，在樹林區展開車隊掃街，從樹林區大安路競選總部出發，在市區道路懇託，並在新莊區新樹路交接給立委吳秉叡，持續在新莊區掃街。

蘇巧慧表示，選前倒數兩天，所有的市民愈來愈理解林佳龍所提出的願景，也期待新北大翻新。她自己感覺到其立委選區的熱度已不一樣，民眾也自動自發踴躍到來，希望選前之夜民眾一起加油，將林佳龍送進市政府；她強調，「去投票就會贏」。

林佳龍下午接受媒體聯訪時表示，這次競選的得票目標是衝破百萬票，勝選後讓新北可以大翻新。另一個目標則是，透過選舉讓外界檢驗林佳龍與對手侯友宜彼此的不一樣，此一目標也已達成，並影響深遠。

林佳龍表示，「不沾鍋」的侯友宜所呈現的人格特質，與城市治理的能力，經競選期間的交鋒與攻防已被檢驗，也被看見兩人彼此的差異。

他說，侯友宜缺乏願景與格局，沒有規劃國際都市應具備的硬體與建設軟實力。在個人特質上，侯友宜是威權統治，才會有悲情與產生民怨；他自己是民主改革的一方。檢驗過程是選舉的可貴，也是「互相漏氣求進步」。

林佳龍說，這次選舉勝負關鍵在投票率，經過4個半月的努力，民進黨展現高昂的士氣，呼籲支持「新北大翻新」、期待大翻身的市民，要來參加選前之夜，並踴躍投票。前3屆參選過新北市長的菁英，都會出席選前之夜展現訴求，希望300公尺外的藍營選前之夜造勢，也可聽到綠營的主張。

國民黨新北市議員候選人江怡臻、吳訓孝今天舉行記者會，批評林佳龍常在致詞時說錯新北地理環境或地名，在政策上提出無法說明財政來源的施政規劃，選辦也喜歡亂告人。

林佳龍對此表示，他經過多次選舉與被檢驗，社會對他在台中市長任內與交通部長任內的政績，有一定的認識。藍營市議員候選人開記者會的內容，是種騷擾。

他說，市議員候選人想要曝光可以理解，相對的，民進黨的市議員候選人已經過初選，是「練過身體的的放山雞與土雞」，藍營的候選人是特權加分的小雞，只會吐口水不努力，比較像是溫室裡的小雞，希望不要以政治口水騷擾戰。（編輯：張銘坤）1111124