陳時中合體鄭運鵬 邀所有台灣人加入台灣隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨主席蔡英文昨天喊出「台灣隊互挺」替黨籍候選人催票，同黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬今天合體，強調這不是民進黨專利，邀所有愛台灣的人加入台灣隊。

陳時中今天上午舉辦「台北車掃中」出發記者會，民進黨立院黨團總召柯建銘帶著鄭運鵬等黨團成員出席相挺。

會後被問及台灣隊議題時，陳時中說，台灣隊歡迎所有愛台灣的人加入；所有愛台灣的人都是台灣隊，「我們一起來做台灣隊，謝謝」。

鄭運鵬則說，挺身而出為台灣是民進黨全體的從政原則，但不是民進黨的專利，他希望並呼籲所有候選人、從政者都挺身而出為台灣，相信這樣台灣的力量將更強大、更進步。

此外，對於國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊宣布選前之夜將打造史上最大、最長的舞台，陳時中說，舞台大要有夠成熟的人來承擔，不清楚這是華而不實還是矽谷的舞台，但大家各自努力、互相祝福。

另一方面，台北市長柯文哲昨天晚間在臉書表示自己非常焦慮，擔心台北市的進步換了不適任的舵手而停下腳步。

陳時中受訪表示，柯文哲的心情跟他在8年前一樣，希望台北更好而把台北交付給柯文哲，但這8年來，柯文哲繳出最後一名的成績單，「現在擔心沒用，換人做看看才重要」。（編輯：李亨山）1111124