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籲做自己靈魂主人遭批剽竊 陳時中：已講逾10年

2022/11/24 11:48
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長候選人陳時中呼籲選民做自己靈魂的主人，遭無黨籍對手黃珊珊質疑剽竊政見。陳時中今天回應，這句話他已經講了10年以上，且出處也不是黃珊珊。

陳時中今天上午在「台北車掃中」出發記者會後接受媒體聯訪表示，「做自己靈魂的主人」他已經講了10年以上，這句話是當時的中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長喊出來的，他非常喜歡這句話。

陳時中指出，若這名理事長跑出來指控他剽竊，那他沒話說，因為這句話確實是這名理事長原創。

陳時中再度呼籲，做自己靈魂的主人是民主社會所追求的，每一個人都要做自己靈魂的主人。

陳時中日前被問及棄保效應議題時表示，希望大家作自己靈魂的主人；黃珊珊昨天說，她喊做自己靈魂的主人很久了，「他是在剽竊我的政見嗎？」

此外，媒體詢問，黃珊珊昨天與「館長」陳之漢直播時批評陳時中的政見只有標題、黃珊珊政見很多。陳時中回應，他們只看標題就只有標題，看到內容就會有內容。

陳時中說，團隊已提出200多項政見，講3個小時都講不完，所以每次發表都會擇重點表現，而文宣上刊登的是大方向，網路上有完整版。（編輯：李亨山）1111124

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