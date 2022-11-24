偕立院黨團助陣陳時中 柯建銘：選舉邪不勝正

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天展開最後一天車掃行程，同黨立院黨團總召柯建銘帶著黨團成員助陣表示，這次選舉極不道德，但他相信選舉和做人一樣，永遠邪不勝正。

陳時中今天上午舉行「台北車掃中」出發記者會，除了競總主委、前副總統陳建仁將陪同車掃，柯建銘及立委鄭運鵬、賴品妤、王美惠、王定宇、蘇巧慧、何志偉、邱議瑩、范雲等皆到場相挺。

柯建銘致詞表示，今天除了他，整個黨團都來了，因為看不下去且無法忍受這樣的選舉。他與陳時中是40年老朋友，在他眼裡，陳時中就是專業、認真、誠懇、穩健，是個非常有愛心的人，所以要站出來說公道話。

柯建銘批評，這次選舉是極大不道德的組合，國民黨台北市長候選人蔣萬安與無黨籍台北市長候選人黃珊珊只知道攻擊、抹黑，把英雄打成狗熊，但他相信選舉和做人一樣，永遠邪不勝正。

柯建銘說，陳時中是所有衛福部長中，任內通過最多法案的人，也在疫情期間與黨團走過所有困難，可看出足以勝任台北市長、再創台北光榮，呼籲選民發揮理性，12月25日共同參加陳時中、鄭運鵬的就職典禮。

鄭運鵬細數，他是黨團中與陳時中共同作戰最久的立委之一，從前瞻基礎建設預算爭議、防疫紓困條例爭議、美豬公投大戰到疫情期間對手不擇手段的抹黑，他與陳時中在許多法案的折衝協調間，已建立革命情感。

鄭運鵬指出，陳時中是正直、誠懇、理性且有耐心的人，相信選民從台灣這幾年來在食安、健保及防疫上的表現，可以看出陳時中的擔當與責任感，「台北市是首都、是國家門面，遇到再大困難都要挺住，不能在路邊愣住」。

鄭運鵬說，陳時中日前到桃園陪他車掃，見證桃園市民的熱情與肯定，相信同樣的熱情兩天後在台北也會發生，創造「時來運轉」，讓陳時中與鄭運鵬一起保護台北、建設桃園、守護台灣。（編輯：李亨山）1111124