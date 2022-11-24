更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
運動

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場》印尼震後第4天仍有餘震 災民對未來茫然
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北2/300
首頁 / 政治

偕立院黨團助陣陳時中 柯建銘：選舉邪不勝正

2022/11/24 11:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天展開最後一天車掃行程，同黨立院黨團總召柯建銘帶著黨團成員助陣表示，這次選舉極不道德，但他相信選舉和做人一樣，永遠邪不勝正。

陳時中今天上午舉行「台北車掃中」出發記者會，除了競總主委、前副總統陳建仁將陪同車掃，柯建銘及立委鄭運鵬、賴品妤、王美惠、王定宇、蘇巧慧、何志偉、邱議瑩、范雲等皆到場相挺。

柯建銘致詞表示，今天除了他，整個黨團都來了，因為看不下去且無法忍受這樣的選舉。他與陳時中是40年老朋友，在他眼裡，陳時中就是專業、認真、誠懇、穩健，是個非常有愛心的人，所以要站出來說公道話。

柯建銘批評，這次選舉是極大不道德的組合，國民黨台北市長候選人蔣萬安與無黨籍台北市長候選人黃珊珊只知道攻擊、抹黑，把英雄打成狗熊，但他相信選舉和做人一樣，永遠邪不勝正。

柯建銘說，陳時中是所有衛福部長中，任內通過最多法案的人，也在疫情期間與黨團走過所有困難，可看出足以勝任台北市長、再創台北光榮，呼籲選民發揮理性，12月25日共同參加陳時中、鄭運鵬的就職典禮。

鄭運鵬細數，他是黨團中與陳時中共同作戰最久的立委之一，從前瞻基礎建設預算爭議、防疫紓困條例爭議、美豬公投大戰到疫情期間對手不擇手段的抹黑，他與陳時中在許多法案的折衝協調間，已建立革命情感。

鄭運鵬指出，陳時中是正直、誠懇、理性且有耐心的人，相信選民從台灣這幾年來在食安、健保及防疫上的表現，可以看出陳時中的擔當與責任感，「台北市是首都、是國家門面，遇到再大困難都要挺住，不能在路邊愣住」。

鄭運鵬說，陳時中日前到桃園陪他車掃，見證桃園市民的熱情與肯定，相信同樣的熱情兩天後在台北也會發生，創造「時來運轉」，讓陳時中與鄭運鵬一起保護台北、建設桃園、守護台灣。（編輯：李亨山）1111124

#陳時中
#柯建銘
#鄭運鵬
陳時中
綠：簡體字帳號留言洗版 拒境外勢力介入台灣民主 林錫耀：陳時中被抹黑成惡魔色魔 最後關頭防3奧步
柯建銘
泛綠青壯民代挺徐定禎 籲集中選票讓苗栗改變成真 對話截圖被流出 高虹安：有違法疑慮不排除提告
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
合體李四川車掃 蔣萬安：颳風下雨都要出來投票