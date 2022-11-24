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九合一選前之夜衝刺北北桃苗 蔡英文賴清德分進合擊催票

2022/11/24 11:06（11/24 11:45 更新）
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民進黨公布選前之夜黨主席蔡英文（前左）輔選行程，將出席桃園、新北、台北活動。圖為台北市長候選人陳時中（前右）競選總部10月舉行成立大會，蔡英文現身站台。（中央社檔案照片）
民進黨公布選前之夜黨主席蔡英文（前左）輔選行程，將出席桃園、新北、台北活動。圖為台北市長候選人陳時中（前右）競選總部10月舉行成立大會，蔡英文現身站台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北24日電）九合一選舉投票倒數計時，民進黨公布選前之夜黨主席蔡英文、副總統賴清德輔選行程，兩人分進合擊，蔡英文出席桃園、新北、台北活動；副總統參與新北、桃園、苗栗3地晚會，涵蓋北北桃苗，全力催票、固票、拉票。

民進黨昨天、今天分別公布選前之夜，蔡英文、副總統賴清德兩人輔選行程，蔡英文重心放在北台灣，預計出席桃園市長候選人鄭運鵬北桃園場的「迎向勝利選前之夜」晚會、新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中的「為台北挺身而出 阿中選前之夜」等3場晚會。

副總統賴清德從新北市、桃園市趕場到到苗栗縣，一共3場晚會，賴副總統在民進黨臉書上表示，過去幾年，台灣面對複雜的國際情勢，面對中國的打壓，仍堅定選擇民主，國際對台灣的支持也越來越明確。

副總統說，這次選舉，全世界都在關注，台灣要用選票告訴國際，守護民主，不走回頭路，且支持18歲公民權，要讓台灣的民主更成熟、更進步。

賴副總統呼籲，支持民進黨提出的優秀候選人，用選票守護美麗的家鄉，為台灣挺身而出，一起顧家鄉、拚未來，繼續勇敢大步向前行。

民進黨上午公布副總統選前之夜行程分別是，「中央地方做伙拚 新北１定大翻新」、「延續五星光榮 八德勝選晚會」、「集中選票 迎接新苗栗」等3場晚會。

蔡英文並拜託選民投下民進黨縣市首長一票、 民進黨縣市議員一票、18歲公民權同意票一票，一起顧家鄉、拚未來，有大家一起團結出門投票，一定會贏。（編輯：郭無患）1111124

#蔡英文
#賴清德
#民進黨
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