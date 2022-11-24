合體李四川車掃 蔣萬安：颳風下雨都要出來投票

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（中央社記者劉世怡台北24日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天與前行政院秘書長李四川合體進行車隊掃街拜票；蔣萬安呼籲所有市民朋友，把握手中神聖一票，不管颳風下雨都要出來投票，表達自己意見。

蔣萬安今天有3場車隊掃街，上午為大安及文山區，下午為內湖及南港區，晚上為大安及信義區。蔣萬安上午在車隊出發前接受媒體聯訪，作出上述表示。

李四川昨晚於臉書（Facebook）貼文，以其在台北市政府服務25年公職的身分，懇託台北市民把票投給蔣萬安，今天則現身力挺。

蔣萬安感謝李四川對他的肯定，受訪時表示，其實這場選戰不是他個人選舉，而是捍衛台北市正直善良的選舉，也是一場價值對抗的選戰，贏的這一票將影響台北未來4年，要走向光明還是黑暗、走向正直還是側翼、走向民主還是黑箱、走向善良還是謊言，在最後48小時後，相信所有市民朋友會做出對台北未來最好的決定。

媒體追問，這幾天下雨，加上確診者無法出來投票，可能影響投票率；蔣萬安對此呼籲所有市民朋友，把握手中神聖一票，不管颳風下雨都要出來投票，表達自己意見。

被問到選前之夜搭了史上最大舞台，是否要衝出勝選氣勢，對此，蔣萬安表示，選前之夜是希望告別過去陰霾，迎向光明未來起點，有大家參與這場活動才會圓滿，希望大家一起參加選前之夜，相約11月26日一起去投票。

另外，因確診者無法投票，蔣萬安批衛福部長薛瑞元把自己當大法官，薛瑞元回應，行政機關依法行政，這是行政法學的基礎，質疑蔣萬安的法律學位是如何來的。

對此，蔣萬安表示，他的法律學位，是認真攻讀而來的，他提出相關質疑後，反而看出薛瑞元談話是承襲前部長、對手陳時中態度，展現民進黨政務官的傲慢及囂張，行政機關執行職權是否有憲法爭議的時候，應啟動嚴謹專業法律程序，判斷行為是否合憲，絕對不是自己說自己合憲，以為自己的行為都是正確的，剝奪人民權利。（編輯：陳仁華）1111124