黃珊珊車隊掃街柯文哲陪同 盼讓市民了解北市進步

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（中央社記者劉建邦台北24日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天與台北市長柯文哲一起車隊掃街，黃珊珊說，車隊掃街是要讓市民了解台北這8年的改變及進步，就算下雨，相信很多朋友會出來打招呼。

黃珊珊上午在忠孝東路7段附近召開「偉大市民挺珊珊、台北大車掃」啟動記者會，民眾黨主席柯文哲等人出席力挺，柯文哲、黃珊珊在車隊掃街前接受聯訪。

媒體詢問，是否會因下雨導致支持者不願現身？黃珊珊說，這次車隊掃街要呈現不單只是在街頭揮手，重點是要讓所有市民了解到台北市在這8年的改變，當然下雨會影響市民意願，但也相信很多朋友會出面打招呼，別人的車隊掃街可能無法讓市民看到台北的進步，我們要呈現的是台北市的進步。

媒體問，九合一選舉倒數，柯文哲重啟LINE帳號替黃珊珊及民眾黨台北市議員候選人宣傳，是否焦慮台北市選情？柯文哲表示，真的非常焦慮，比他在2018年選舉時還焦慮。

他指出，內心最大焦慮是台北不可以再回到過去，他擔任市長的前2年，要清理與奇怪市政建設花太多時間，像雙子星、大巨蛋案等，實在太痛苦，但台北市在某種程度已被導正，至少近期沒奇怪的事，很擔心在他卸任市長後，若不是黃珊珊當選，過去複雜政商關係等，都會回到台北市，所以當然焦慮。

媒體問到，柯文哲昨天參加網路節目直播時，認為藍綠台北市長候選人推出政見不如黃珊珊。柯文哲說，這是很明顯對比，黃珊珊曾在北市府工作3年，清楚台北市政大小事，白皮書可寫出1本，蔣萬安可能是1張紙、陳時中是1本小冊子，藍綠就是沒東西要藏拙，非常清楚他們不敢提政見。

他表示，因提出政見要花很長時間準備且要熟悉市政系統，這場選舉從頭到尾沒人要講政見，且台北市民也不關心，現在就是此局面，還是呼籲台北市民要理性思考。

黃珊珊上午舉行車隊掃街，先從台北市忠孝東路7段出發，終點在內湖區瑞光路的藍天宏匯廣場，下午1時將從文山區木柵路3段出發，終點回到大安區光復南路的競選總部，下午3時許車隊掃街鎖定松山、信義區，下午6時30分在中正、萬華區。（編輯：李亨山）1111124