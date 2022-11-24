蔣萬安九合一選前之夜 將打造史上最大舞台展現氣勢

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國民黨文傳會主委洪孟楷公布，台北市長候選人蔣萬安25日在台泥停車場舉辦選前之夜。圖為蔣萬安12日出席國民黨「再一次歡呼 六六大勝」六都市長候選人聯合造勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北24日電）國民黨文傳會主委洪孟楷今天舉行記者會，公布台北市長候選人蔣萬安明天在台泥停車場舉辦選前之夜，將打造舉史上最大、最長舞台，展現氣勢；六都候選人的造勢晚會也將透過電視轉播同框合體。

身兼國民黨文傳會主委的立委洪孟楷，上午與國民黨副發言人楊智伃舉行「全台選前之夜、國民黨全力為你拚好日子」記者會。

洪孟楷說，11月26日一定要無懼風雨出來投票，用選票支持心目中理想的候選人，今、明兩天全台將分別舉辦選前之夜，邀請民眾到現場或是觀看轉播，一起感受氣氛。

洪孟楷指出，六都部分，台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」明晚7時會在台北市信義區基隆路一段52號的台泥停車場，一開始就鎖定這個地點，因為位置適中、交通便利、腹地開闊，將會打造可能是選舉史上最大、最長舞台，展現氣勢。晚會由中視轉播、TVBS 56台輪播。

洪孟楷說，新北市長侯友宜的選前之夜會在板橋第一運動場、桃園市長候選人張善政則在「朝陽森林公園」、台中市長盧秀燕在原「太原夜市」處、台南市長候選人謝龍介在小東公園、高雄市長候選人柯志恩則在勞工夜市。

洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播11月25日選前之夜的六都直轄市輪播畫面，六都畫面同框合體，盼延續2018年氣勢，贏得選民認同與支持。但他說，這次在造勢場合不會連線，因為連線對現場會有秒差，現場氣氛不容易維持。

洪孟楷說，今天會有屏東縣的選前之夜，明天各縣市則會因地制宜，有大遊行、踩街、感恩音樂會等，配合當地選情、民眾的習慣做調整，會將相關資訊提供給支持者。

另外，國民黨也公布最新催票影片，楊智伃說，要帶大家回顧民進黨執政下台灣變得多糟糕，缺疫苗、缺快篩、缺藥品、缺病床，公共工程品質低落、社會安全網補不起來、詐騙人蛇黑道橫行等，「結束糟糕治理、讓傲慢民進黨反省，1126出來投票」。（編輯：翟思嘉）1111124