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綠營指無重大建設 侯友宜：市政願景正一一實現

2022/11/23 21:46（11/23 22:01 更新）
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選前最後時刻衝選情，國民黨新北市長候選人侯友宜（前右2）力拚連任，23日晚間走訪三重區三和夜市向民眾拜票，有支持者特別送上好寓意的菜頭預祝高票當選。中央社記者王鴻國攝 111年11月23日
選前最後時刻衝選情，國民黨新北市長候選人侯友宜（前右2）力拚連任，23日晚間走訪三重區三和夜市向民眾拜票，有支持者特別送上好寓意的菜頭預祝高票當選。中央社記者王鴻國攝 111年11月23日
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（中央社記者王鴻國新北市23日電）國民黨新北市長候選人侯友宜遭對手批評任內無重大建設，他表示，市政願景正一一實現，呼籲對手用心認真來看待新北，因為新北市是個有歸屬感、光榮感的城市。

選前衝刺，侯友宜今天下午新莊鳳山宮、保元宮參拜車隊掃街，晚上到三重區三和夜市拜票，沿路上獲許多民眾歡迎及揮手支持，也獲許多攤商爭相合影及簽名。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及對民進黨新北市長候選人林佳龍陣營批評任內無重大建設，建設成績是「10大皆空」。侯友宜表示，以新莊為例，這些年的建設就不勝枚舉，以新泰塭仔圳而言，曾經50年不變，現在也在改變中。

他表示，另外還包括污水下水道接管已達117萬戶，進度全國第一，還有公托、日照中心一間間做、老舊校舍改建逐漸完成等，這些建設都是市民有目共睹。希望大家能多多來了解新北，才能看見新北的不一樣。

侯友宜表示，新北市的大小事都在改變成長中，這些大建設及小建設，都是回應里民的聲音，還有很多市政願景正一一實現。新北幅員很大，要了解新北，需要花很長時間，呼籲大家應多用心認真的來看待新北，因為新北市是個有歸屬感、光榮感的城市。（編輯：李錫璋）1111123

選前衝刺，國民黨新北市長候選人侯友宜（前左）23日晚間到三重區三和夜市掃街拜票，向攤商、民眾握手致意，受到群眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年11月23日
選前衝刺，國民黨新北市長候選人侯友宜（前左）23日晚間到三重區三和夜市掃街拜票，向攤商、民眾握手致意，受到群眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年11月23日

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