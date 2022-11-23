陳時中景美夜市當立牌 粉絲冒雨排隊合照

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）選戰倒數，民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間前往景美夜市，本要在參拜完後掃街，卻因粉絲冒雨排隊等合照，改當起人形立牌1小時。

陳時中昨天開始啟動12區車掃行程，今天掃完松山、信義、南港及內湖區後，原定在晚間7時30分前往景美夜市拜票。

根據競總規劃，陳時中參拜完集應廟後應走訪夜市，但因廟前廣場已聚集上百名民眾冒雨排隊，只好改變計畫，讓陳時中及王閔生、簡舒培等議員候選人們當起「人形立牌」，給粉絲拍好拍滿。

排在首位的民眾向媒體表示，因為她每次都錯過陳時中行程，今天知道陳時中會來，就馬上衝過來、提前超過1個小時抵達現場卡位。

當立牌的過程中，陳時中收到支持者手繪卡片、頭上寫著「必勝」的玩偶、乾燥花束等禮物，還有民眾戴著印有陳時中照片及「把事做好」字樣的口罩表達支持。

消化完排隊拍照的民眾後，時間已過1小時，陳時中不再前往景美夜市拜票，在支持者的「凍蒜」聲中搭車離去。

陳時中明天將在競總主委陳建仁陪同下前往中正、萬華、大安及文山區車掃，晚間到南機場夜市拜票。（編輯：張銘坤）1111123