林佳龍競辦指建設10大皆空 侯友宜選辦：刻意扭曲

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北市23日電）民進黨新北市長候選人林佳龍競辦指扣除中央主導，新北重大建設10大皆空。國民黨候選人侯友宜選辦說，大小建設都針對市民生活所需推動，林佳龍整天喊國際，瞧不起在地。

民進黨新北市長候選人林佳龍日前批評，新北市「4大皆空」，沒有國際會議展覽中心、沒有大型文化藝術展演場館、沒有體育運動巨蛋、沒有城市博物館。

林佳龍競選辦公室發言人何博文、李晏榕今天和多名議員候選人共同召開記者會，批評新北市扣除中央主導交通及長照等建設外，交通建設、經濟產業、文化設施、社福條件、治安改善、都市計畫、國際連結、環境保育、居住正義、人本價值等建設「10大皆空」，幾乎是零。

何博文表示，林佳龍說如果新北有重大建設就道歉，結果，侯辦舉例的建設卻凸顯新北市真的沒有重大建設。讓新北市升格沒升級，依舊是過去台北縣的規格；李晏榕表示，同樣是直轄市，但高雄及台中、台南升格後的建設讓市民有光榮感，新北市長侯友宜任內卻沒有重大建設。

新北市政府副發言人羅婉庭針對林佳龍競辦的批評表示，市府團隊多年來日以繼夜、戰戰兢兢的建設新北市成為永續城市，多項建設以及施政獲得國家獎項的肯定。如今卻為了一場選舉與一時的聲量，抹黑基層公務員，漠視新北市民的努力。

她表示，新北市有感施政不勝枚舉，呼籲林佳龍不清楚新北大小事，就要多做功課深入了解、腳踏實地跑基層，別只打空戰、炒短線、開支票，以免自曝其短。

國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，新北的每一項建設，無論大小，對市民來說都是生活中的「所需」，甚至「必需」，林佳龍卻遮著眼睛喊天黑，除了刻意扭曲、忽視，更是暴露林佳龍自認為菁英，實質卻是瞧不起基層民眾的傲慢心態。

吳亮賢表示，新北推動的各項重大建設，包括沉痾數十年的五股垃圾山、新泰塭仔圳的整頓及開發，建立板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心等3大軸心，將新北成為北台灣重心。

吳亮賢表示，新北市每一項建設都攸關民眾日常生活，涵蓋各族群的需求，林佳龍所稱重大建設卻是「國際級建設」，這是「整天喊國際，瞧不起在地」。（編輯：李錫璋）1111123