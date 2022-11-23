黃珊珊選前之夜地點出爐 北市府前廣場

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投票日倒數，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）23日受訪表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。中央社記者謝佳璋攝 111年11月23日

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（中央社記者劉建邦台北23日電）投票日倒數，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。

黃珊珊上午分別赴環南中繼市場、大龍市場、松江市場等處拜票，她前往松江市場拜票前，接受聯訪，關於藍、綠陣營的選前之夜地點已確定，針對選前之夜活動，黃珊珊說，將在北市府前的廣場舉辦，邀請對象以偉大市民為主。

選舉投票日倒數，藍綠陣營這2天規劃車隊掃街，黃珊珊被問及明天的車隊掃街，除民眾黨主席、台北市長柯文哲將出席，車隊掃街如何達到最佳效果？黃珊珊指出，車隊掃街就是要跟市民互動，目的不是針對同溫層，而是要接觸更多市民。

黃珊珊表示，車隊掃街若動員很多人，會很熱鬧好看，但大部分都是動員，她在車隊掃街時，也會有很多支持者到各地點幫忙加油，重點不是比人氣，是要讓市民了解她的信念。

媒體詢問，民進黨台北市長候選人陳時中被問及棄保效應時提到，希望市民做自己靈魂的主人。黃珊珊對此回應，她已喊出市民做自己靈魂的主人很久，藍綠一直在提集中選票，且要市民含血含淚含恨投票，市民應做自己的主人，不要被藍綠綁架。

黃珊珊說，北市選舉早就沒有棄保問題，藍綠都是市民給自己的框架，她深信只要市民撕掉政黨的外衣，就可知道誰最適合擔任市長。

媒體問，選舉投票日倒數，是否擔心投票率會受到天氣等因素影響。黃珊珊指出，這次台北市長選舉，是第一次3方勢力都旗鼓相當，市民應要做出最好選擇，至於投票率，相信很多人會出來投票，因不投票，就是放棄未來的4年，市民要接受4年的口水，還是要支持會做事的人選。

黃珊珊臉書粉絲專頁日前貼文，內容提到11月25日，需要所有市民的支持，與所有年輕朋友的力量，請站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏。選前之夜以「捍衛新價值、擺脫舊勢力」為口號，地點在台北市政府前廣場。（編輯：李亨山）1111123