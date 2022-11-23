更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北1/300
首頁 / 政治

黃珊珊選前之夜地點出爐 北市府前廣場

2022/11/23 13:01（11/23 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
投票日倒數，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）23日受訪表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。中央社記者謝佳璋攝 111年11月23日
投票日倒數，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）23日受訪表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。中央社記者謝佳璋攝 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）投票日倒數，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。

黃珊珊上午分別赴環南中繼市場、大龍市場、松江市場等處拜票，她前往松江市場拜票前，接受聯訪，關於藍、綠陣營的選前之夜地點已確定，針對選前之夜活動，黃珊珊說，將在北市府前的廣場舉辦，邀請對象以偉大市民為主。

選舉投票日倒數，藍綠陣營這2天規劃車隊掃街，黃珊珊被問及明天的車隊掃街，除民眾黨主席、台北市長柯文哲將出席，車隊掃街如何達到最佳效果？黃珊珊指出，車隊掃街就是要跟市民互動，目的不是針對同溫層，而是要接觸更多市民。

黃珊珊表示，車隊掃街若動員很多人，會很熱鬧好看，但大部分都是動員，她在車隊掃街時，也會有很多支持者到各地點幫忙加油，重點不是比人氣，是要讓市民了解她的信念。

媒體詢問，民進黨台北市長候選人陳時中被問及棄保效應時提到，希望市民做自己靈魂的主人。黃珊珊對此回應，她已喊出市民做自己靈魂的主人很久，藍綠一直在提集中選票，且要市民含血含淚含恨投票，市民應做自己的主人，不要被藍綠綁架。

黃珊珊說，北市選舉早就沒有棄保問題，藍綠都是市民給自己的框架，她深信只要市民撕掉政黨的外衣，就可知道誰最適合擔任市長。

媒體問，選舉投票日倒數，是否擔心投票率會受到天氣等因素影響。黃珊珊指出，這次台北市長選舉，是第一次3方勢力都旗鼓相當，市民應要做出最好選擇，至於投票率，相信很多人會出來投票，因不投票，就是放棄未來的4年，市民要接受4年的口水，還是要支持會做事的人選。

黃珊珊臉書粉絲專頁日前貼文，內容提到11月25日，需要所有市民的支持，與所有年輕朋友的力量，請站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏。選前之夜以「捍衛新價值、擺脫舊勢力」為口號，地點在台北市政府前廣場。（編輯：李亨山）1111123

#黃珊珊
#台北市政府
#陳時中
黃珊珊
蔣萬安：相信選民可用選票打敗不適格候選人 不公布不提告疫苗掮客 薛瑞元：未達未遂犯要件
陳時中
車掃遇民眾比倒讚 陳時中：沒必要這樣 陳時中簽署5承諾 當選後用人唯才、落實平權
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔣萬安：相信選民可用選票打敗不適格候選人