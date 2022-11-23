藍營追計程車廣告疑賄選案 新北檢：已傳喚調資料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨籍新北市議員廖先翔（左）、市議員候選人林鼎超（右）23日在記者會中，呼籲新北檢方應在投票前72小時，盡速針對民進黨新北市長候選人林佳龍陣營的計程車廣告涉賄爭議公布真相。（侯友宜選辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市議員廖先翔等人今天開記者會表示，民進黨市長候選人林佳龍陣營所涉及計程車司機收廣告費是否受賄案，檢方應儘速公布真相。新北檢表示，已經傳喚部分人並正調閱資料。

國民黨新北市長候選人侯友宜今天在土城以車隊掃街，並參拜五穀先帝廟，又到市場拜票。他接受聯訪表示，選舉期間已跑遍新北一半的行政區，風雨中感受到熱情市民的支持與回應，甚至有人跑出來比出勝利的手勢，期待支持加油的氣勢可轉化為選票。

侯友宜表示，市立土城醫院、土城區亞洲路拓寬等建設讓民眾有感，新北市美術館將完工，國家電影文化中心也由市府出錢出力，三鶯文創園區正在進行，展現韌性與前景；新北的藝術、教育、文化建設已與以往不同，未來也將超越現在的新北。

新北市議員廖先翔、市議員候選人林鼎超今天在侯友宜競選辦公室舉行記者會，認為新北地檢署應在最後72小時儘速偵辦林佳龍競選辦公室所涉及的計程車廣告遭質疑賄選事件。

廖先翔說，民主社會對賄選絕對零容忍，各地檢調都宣稱在選舉最後72小時嚴查賄選，呼籲新北檢調別再打迷糊仗，給選民一個交代。若不涉及賄選，也要還給林佳龍陣營清白。

林鼎超表示，新北地檢署至今未說明調查進度，究竟檢調是否傳訊接受林佳龍陣營委託的4名計程車司機？是否傳喚拿到錢的計程車司機作證？外界都很關心。若距投票前72小時沒有說明，恐引起其他候選人如法炮製。

新北地檢署今天重申，有關外界指稱發放新台幣200元給計程車司機是否涉嫌賄選案之偵辦情形，新北檢於11月8日接獲檢舉及通報後，當天就分選「他」字案，由檢察官偵辦，也已傳喚部分人員及指揮警察調閱相關資料偵查，現仍積極偵辦中。後續將勿枉勿縱儘速查明事實依法處理，以維護乾淨選風。（編輯：李錫璋）1111123