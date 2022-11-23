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民進黨徵召立委補選人選 吳怡農表達參選意願

2022/11/23 18:04
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（中央社記者劉建邦台北23日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安辭立委，缺額補選明年1月8日投票。民進黨今天通過由黨主席依徵召辦法提名補選候選人；吳怡農說，已表達參選意願，阮昭雄指出，遵照黨內程序。

蔣萬安請辭立法委員，中央選舉委員會日前宣布，明年1月8日補選台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額；11月28日至12月2日受理候選人登記申請。

民進黨今天召開中執會，會中通過「民主進步黨2023年第10屆台北市第3選區立法委員出缺補選提名徵召辦法」，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

蔣萬安請辭立委後，除民進黨台北市議員阮昭雄率先表態參選，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也傳出可能投入補選。

吳怡農下午接受媒體訪問時指出，中選會將在明年1月8日辦理補選，他已向民進黨秘書長林錫耀表達參選意願，並期待且相信黨中央會以公平、透明、和諧方式徵召候選人，這幾天持續以輔選九合一選舉及18歲公民權修憲案為主。

阮昭雄接受媒體電話訪問時表示，一切遵照黨的徵召程序，目前為止，只有他跟吳怡農公開表達投入補選意願，且不管是吳怡農或他參選，黨會以團結方式進行相關程序，並樂見吳怡農表達參選意願，最後不管黨提名誰，民進黨都會大團結。（編輯：張銘坤）1111123

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