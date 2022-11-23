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蔣萬安辭立委留遺缺 民進黨由黨主席徵召補選人選

2022/11/23 15:49
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（中央社記者葉素萍台北23日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，台北市第3選舉區缺額補選明年1月8日投票。民進黨中執會今天通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人；民進黨內目前有台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表態。

中選會日前已宣布，明年1月8日補選台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額；11月28日至12月2日受理候選人登記申請。

民進黨今天召開中執會，會中通過「民主進步黨2023年第10屆台北市第3選區立法委員出缺補選提名徵召辦法」，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

民進黨中常委蘇巧慧會後接受媒體訪問指出，中執會通過的提名辦法就是授權主席徵召最強、最好人選，希望在11月26日九合一選舉之後，也能在這區繼續把立委席次贏下來。

蔣萬安宣布請辭後，民進黨台北市議員阮昭雄率先表態參選；曾與蔣萬安角逐立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農在接受媒體訪問時也說，他個人當然是以參選的方向，來規劃跟爭取。

民進黨中常委表示，立委補選下週就要登記，目前大家都在拚九合一地方選舉，待26日投完票後，黨內會盡速徵詢、徵召。（編輯：謝佳珍）1111123

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