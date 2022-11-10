蔣萬安辭立委 阮昭雄宣布投入補選吳怡農等投票後

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（中央社記者劉建邦台北10日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布正式請辭立委，民進黨台北市議員阮昭雄指出，將參與立委補選，且會爭取吳怡農支持；吳怡農說，目前先全力輔選，補選事宜等投票後再說。

阮昭雄先透過臉書（Facebook）發文表示，針對立委補選，已做好接下戰場並勝選的準備。

阮昭雄下午與同黨籍台北市議員參選人林延鳳及新北市參選人黃淑君在台北市議會1樓接受媒體聯訪。阮昭雄說，自己是台北市中山區的小孩，且曾就讀中正國小與大同國中，當地是自己非常熟悉的生活圈及成長的地方，既然有此機會，盼可回到成長過的地方服務，蔣萬安辭立委後，其實有很多人聯繫並轉告，既然有此機會就要回到成長的地方替鄉親服務。

他指出，去年10月初宣布備戰立委，並同時放棄台北市議員連任，是抱持著未來可在國會幫民眾發聲，當時已對外表達意見，後續就全力爭取各方支持，贏得勝選，當時未設定參與立委的選區，但不管到哪個選區，都希望好朋友可一起努力。

因壯闊台灣聯盟發起人吳怡農在2020年曾投入台北市第3選區（松山區、中山區）立委選舉，被視為此次立委補選的可能人選之一。

吳怡農指出，自己目前的工作目標不變，就是在選前最後2週全力輔選及讓18歲公民權修憲案過關，且盼在擔任民進黨台北市黨部主委期間所提名的市議員都成功進議會，與台北市長候選人陳時中一起為市民服務。

吳怡農說，立委補選的事，等11月26日投票後再說。

至於宣布投入立委補選是否有聯繫吳怡農？阮昭雄表示，這一段時間與吳怡農的合作無間，像共同宣傳18歲公民權修憲案等，會爭取吳怡農對自己支持，且不管黨內未來提名誰，自己都會全力支持。（編輯：張銘坤）1111110