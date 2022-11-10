蔣萬安辭立委 依法3個月內須完成補選
2022/11/10 11:33（11/10 11:53 更新）
國民黨台北市長候選人蔣萬安（前右2）10日前往北投自強市場拜票，向民眾尋求支持，有攤商送上包子、粽子祝福，象徵「包中」。中央社記者徐肇昌攝 111年11月10日
（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北10日電）投入台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天宣布辭去立委。根據公職人員選舉罷免法第73條規定，蔣萬安留下的台北市第三選區立委必須於3個月內完成補選投票。
蔣萬安今天宣布正式請辭立委職務，展現破釜沉舟、一定要贏的決心，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。
根據公職人員選舉罷免法第73條第1項規定，區域立委辭職後，應自辭職日發生之日起3個月內完成補選投票，但如果所遺留的任期不足1年，則不予補選。
蔣萬安今天宣布辭職，遺留下的任期超過1年，因此需要辦理補選。
據了解，中選會要先收到立法院給的辭職文書後，才可辦理後續程序，這可能因遇到假日，或是依該立委實際送抵立法院的時間，而有所延遲。
記者詢問，預計何時辦理立委補選？中選會副主委陳朝建受訪時表示，依法由中選會委員會經審議程序後決定。
據了解，截至上午11時，立法院尚未收到蔣萬安的辭職書。（編輯：郭無患）1111110
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