蔣萬安提YouBike前半小時免費 黃珊珊：這政見是草包

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國民黨台北市長參選人蔣萬安提出若當選上任後想恢復YouBike前30分鐘免費政見，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）9日表示，北市府取消是因有民眾會使用不同車輛造成浪費，城市進步不能走回頭路，這政見是草包。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

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（中央社記者劉建邦台北9日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提恢復YouBike前30分鐘免費。無黨籍參選人黃珊珊說，北市府取消是因有民眾會使用不同車輛造成浪費，城市進步不能撒幣及走回頭路，這政見是草包。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午參加北投中繼市場開幕典禮，會前接受聯訪，媒體詢問，蔣萬安接受電視節目專訪提到，若當選，上任後想恢復YouBike前30分鐘免費政見的看法。

黃珊珊對此回應，台北市政府當時推動YouBike前半小時免費，是因考量草創時期，要鼓勵民眾多使用，但事後有民眾利用此空窗期，騎每半小時就換車，有些人一天可換不同的車，造成使用浪費。

她說，若恢復前半小時免費，預估花費新台幣約5億元，但台北市已進步8年，怎會有人想退回過去的回頭路，不想說蔣萬安完全不了解YouBike政策來源，但也許看一下前因後果，就可能不會提出這樣政見。

黃珊珊指出，台北市的進步，不是以撒幣或走回頭路方式，市民好不容易可接受這樣的方式，且行之有年，更養成珍惜使用YouBike，若回到8年前政策，跟現在狀況是完全不同，不想說蔣萬安是草包，但覺得此政見就是草包。

媒體詢問，是否發現藍綠近期大量設置選舉看板，黃珊珊說，網路及新聞網站都有類似選舉廣告，若藍綠花錢宣傳，將來若執政時，會想要幹什麼，藍綠推出鋪天蓋地的廣告，像這次選情會冷，就是因民眾厭惡這些做法，自己不想要做類似廣告，是不想讓台北回到8年前，到處是口水、比拚，還是請市民做自己的主人，思考誰最適合擔任市長，台北需要即戰力，希望市民思考，誰能第2天上工。

至於前往北投中繼市場掃街是否有行政不中立疑慮，黃珊珊指出，這是菜市場，參選人都可到場，自己沒行政不中立問題，且是被市場會長邀請出席。

黃珊珊被問及近期掃街都開直播，是否採陸空戰並進的選戰策略時說，自己每場掃街都有開直播，每天做該做的事，跑選舉行程就是跟市民接觸，且訴求還是一樣，主打市民主義，希望市民可張開眼睛，撕掉政黨外衣、藍綠顏色，進而了解誰最適合擔任市長。

針對民進黨北北基桃4縣市長參選人宣布推出「1200首都通交通月票」的看法。黃珊珊表示，政見要有目的性，非單純發錢，且應鼓勵持有車輛的民眾多搭乘大眾運輸，非只針對通勤族，政策要有長遠規劃，不要為選舉勝利而開支票。（編輯：方沛清）1111109