桃園鐵路地下化動土 蘇貞昌：誰有魄力一比就知道

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行政院長蘇貞昌（前左2）表示，選舉就是要選出真正了解地方、關心地方會做事的人，桃園市長鄭文燦（前左1）上任以來，做了非常多的建設，立委鄭運鵬（前右2）在中央爭取預算，才能有經費補助地方，對於桃園還是看到持續進步，希望大家一起加油。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）行政院長蘇貞昌說，桃園鐵路地下化他核定中央出近新台幣800億元，今天主體工程動土，「誰對桃園比較好，誰有魄力會做事，一比就知道，現在才來攬功，桃園市民眼睛雪亮」。

蘇貞昌上午前往平鎮區出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮，會前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待國民黨桃園市長參選人張善政擔任行政院長時，對於鐵路地下化只願意負擔199億元，現在卻在攬功。

蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化不但減少污染噪音，而且縫合整個城市，是非常重大的建設工程，經費高達新台幣1048億元，當國民黨執政，張善政擔任行政院長時，只願意補助不到200億元。

蘇貞昌指出，他核定中央出近800億元，才能夠讓先導工程陸續動工。今天主體工程動土，誰對桃園比較好，誰有魄力會做事，一比就知道，現在才來攬功，桃園市民眼睛雪亮。

蘇貞昌說，選舉就是要選出真正了解地方、關心地方會做事的人，桃園市長鄭文燦上任以來，做了非常多的建設，立委鄭運鵬在中央爭取預算，才能有經費補助地方，對於桃園還是看到持續進步，希望大家一起加油。

記者詢問，民進黨北北基桃市長參選人共推首都通1200月票政策，政院是否研擬補助地方，但相關政策遭批評為大撒幣。蘇貞昌表示，「藍營如果見不得好、要反對，那就不要讓他有執政機會」。

蘇貞昌說，台灣的都市發展已到了新時代，交通建設也到了新階段，公車、捷運、高鐵、台鐵交錯運用，基於鼓勵民眾使用大眾運輸、節能減碳，中央用補助來獎勵各地方、各生活圈的地方政府，能提出各種配套互動，彼此結合鼓勵民眾在生活圈裡交叉使用交通工具。

他希望大家提出更好的方法，不是只有在首都生活圈，而是全台灣各個生活圈都能往這方面發展，是行政院樂意看到、也願意補助的。

記者又問，選後內閣是否可能改組。蘇貞昌表示，從他上任行政院長，相關傳聞就傳到現在已經快4年了，任何人當行政院長，從第一天開始一定會有相關傳聞，沒有改組是新聞，改組也是新聞，「這樣才會有新聞」。

對於記者詢問，近日全台發生多起槍擊案，治安是否有達到標準。蘇貞昌說，維護治安沒有假期，緝毒、掃黑、打詐政府絕不縮手，雖然民眾對這幾年治安各方面的進步給予肯定，但政府絕不能自滿，政府也剛剛發動新一波掃蕩、救出許多被害人，把許多作奸犯科的人繩之以法。

蘇貞昌特別警告不法之徒，台灣的治安絕對中央、地方、全國動起來，政府絕對不鬆懈的掃黑、打詐、緝毒，政府剛剛對緝毒有重大收穫，希望歹徒不要以身試法，也希望全國民眾看到可疑的人事物，可以告訴辛苦的警方，也希望全國民眾支持警方，大家才能有好治安。（編輯：方沛清）1111109