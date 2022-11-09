侯友宜：11/10請假選舉 耶誕城安全維護不停歇

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新北歡樂耶誕城11月11日將登場，集結Disney+的6大品牌角色，裝設各式造景；圖為市府大廳前已布置大小朋友最喜愛的米奇，吸引民眾拍照。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市長侯友宜今天表示，10日起將請假投入選舉，也會隨時關心防疫工作與歡樂耶誕城的安全維護；市府人事處說，10日起侯友宜依規定請假，屬於市長權責相關職務，也人事凍結。

侯友宜在市政會議接受聯訪時表示，從10日開始正式請假參與選舉，請假期間指派副市長陳純敬代理，但全體市府團隊仍要好好做事情。但選舉是一時的，重要的市政絕對不能忘，工作腳步絕對不能停歇。市政工作優於一切，把事情做好才是本分。

侯友宜說，市府還有很多建設與市政要趕在年底完成，11日即將開幕的「新北歡樂耶誕城」活動的安全、布置要做到盡善盡美。公共托育中心120家的目標，要在年底完成；其餘的重大工程，雖然缺工、缺料，還是要把握時間做好。

侯友宜特別叮嚀，新北歡樂耶誕城以安全為最高原則，沒有安全，沒有一切。雖然市民稱讚新近完工的市民廣場整修工程，但活動時，若人潮達到一定程度會啟動「只出不進」人流管制機制。他預估，假日期間人潮勢必往年還多，警察、交通、保全及志工，一定要全力以赴。

媒體詢問侯友宜是否會參加「新北歡樂耶誕城」的開幕典禮，他說，照請假的規定，他只能擔任一般的民眾，現場將會有代理市長陳純敬主持，但是他會以民眾的關心角度看待所有市政。

侯友宜聽取衛生局長陳潤秋的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議報告後表示，疫情雖趨緩、專責病房住院率與病房數雖減少，但基本防疫功夫不能停歇，他雖請假選舉，但仍隨時關心市民的健康。

人事處長林正壹在會中表示，依公務人員行政中立法的精神及相關函釋規定，民選首長自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請假；另依公務人員任用法規定，民選首長自候選人名單公告之日起，至當選人名單公告之日（或離職日）止，不得任用或遷調人員。

林正壹說，市長侯友宜自民國111年11月10日起依規定請假，屬於市長權責的相關職務，也自當天起人事凍結。（編輯：方沛清）1111109