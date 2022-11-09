林佳龍：侯友宜已在競選 何時請假參選不重要

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）9日針對市長侯友宜10日起請假投入選戰一事表示，什麼時候請假已不重要了，因為侯友宜早已處於競選狀態。中央社記者王鴻國攝 111年11月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天針對市長侯友宜明天起請假投入選戰一事表示，什麼時候請假已不重要了，因為侯友宜早已處於競選狀態。

林佳龍主持北海七星計畫發布記者會後接受媒體聯訪，媒體詢及對參選連任的市長侯友宜明天起請假投入選戰的意見，林佳龍表示，什麼時候請假已不重要了，因為侯友宜早已處於競選狀態。

他表示，侯友宜先前公私不分，把市府當成競選辦公室並跑全國各縣市，因此，希望侯友宜專心競選。

林佳龍也質疑侯友宜到底在選什麼，外界說侯可能選完市長去選總統，因此，大家要選一個只做半年市長，還是他做滿4年的市長。

林佳龍並重申選前之夜場地租借問題表示，希望侯友宜請假參選後不要再指導選前之夜借場地問題。一個人要了板橋第一體育場前廣場又要區運路的場地，一個屁股能坐2張椅子嗎，希望侯友宜能讓出一個場地，不要製造無謂紛爭，「請侯友宜好好選舉，也讓我們能好好辦選前之夜」。（編輯：方沛清）1111109