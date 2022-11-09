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綠推北北基桃1200月票 柯文哲：務實一點

2022/11/9 13:08（11/9 13:26 更新）
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北投中繼市場9日開幕，台北市長柯文哲（中）在北投市場自治會會長吳萬強（紅背心）的陪同下參觀市場內部設施。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日
北投中繼市場9日開幕，台北市長柯文哲（中）在北投市場自治會會長吳萬強（紅背心）的陪同下參觀市場內部設施。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日
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（中央社記者陳怡璇台北9日電）民進黨北北基桃市長參選人共推首都通1200月票政策，台北市長柯文哲說，北市推1280月票是因有停車費收入，不要天馬行空，選市長也要務實，「每天看在那邊騙選票實在受不了」。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會。4人宣布推出「1200首都通交通月票」，不僅票價降低到每月新台幣1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具。

柯文哲今天出席北投中繼市場開幕活動，接受媒體聯訪時被問及此事表示，如果北北基桃要這樣做，該不該擴及新竹、中彰投、雲嘉南或高屏？且台北市推1280月票是因為路邊停車格收費，拿停車費收入去補公共運輸、使效能重整。

柯文哲說，桃園市長參選人賴香伶也問過桃園如何適用1280月票，柯文哲說，他的回答是不能在台北市用1280月票、外縣市進來台北也用月票，因為路線完全不同，這樣不公平。北市正在研究All Pass與月票如何在概念上整合。

柯文哲說「各位要選市長的，拜託大家務實一點，每天看在那邊騙選票實在受不了」。

此外，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安說，想恢復YouBike前30分鐘免費。柯文哲說，當初會取消是有研究過的，因為發現很多民眾YouBike是騎好玩或是觀光用，真正用來通勤的不多，市府要的是「YouBike是運輸的最後一哩路」，盼車子要有效使用。

柯文哲表示，如果是他發布的政策命令，都是在市長室會議經過專家反覆辯論，且大家都同意以後才發布，「還是那句話，拜託大家要選市長的人，不要每天這樣天馬行空」。（編輯：李亨山）1111109

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