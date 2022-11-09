蔣萬安頻唸錯字 透露被兒子要求罰寫30遍

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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）國民黨台北市長參選人立委蔣萬安今天參訪外婆故居雲林虎尾建國眷村，媒體提及近日常唸錯字招對手批評，蔣萬安表示，兒子說這要罰唸30遍、罰寫30遍，犯錯不要怕，改進就好。

虎尾建國眷村一村丁棟歷時近2年修復即將完工啟用，蔣萬安今天上午南下與雲林縣長張麗善一同出席開箱啟用活動，回味小時候與母親回虎尾眷村的情景。

蔣萬安接受媒體聯訪表示，很高興回到虎尾老家建國一村，看到縣府用心保留與修復眷村文化，他是「雲林的外孫」，在台北遇到很多雲林同鄉對他都很熱情，台北市也有很多眷村文化，兩者可以合作，找到新的舞台。

媒體提問近日常唸錯字把「自詡」說成「恣意」，「瞠目結舌」唸成「躺」目結舌，招對手批評；蔣萬安表示，昨天他大兒子說，爸爸唸錯字了，要罰唸30遍、罰寫30遍，犯了錯不要怕，改進就好。

媒體再提問國民黨新竹市長參選人林耕仁不再攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安是否國民黨「放水」，蔣萬安僅回答，林耕仁回歸市政討論給予高度肯定。另外，選前是否辭立委，他說，如果有確定會跟大家報告。

針對網紅爆料他與朋友聚餐花了新台幣5萬元，蔣萬安說：「那個是錯的，我們本來就會跟很多朋友聚餐，應該要拿正確資料公布。」

張麗善告訴中央社記者，建國一村丁棟歷時近2年修復即將完工啟用，經長時間整合各方意見，達成在此提升生活環境品質與機能的共識，讓眷村更新再生，榮獲不動產界最高榮譽指標「2022國家卓越建設獎最佳都市更新類金質獎」的肯定。

張麗善表示，虎尾建國眷村為日治時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是台灣少見的農村型眷村，民國104年登錄為聚落建築群，登錄範圍包含建國一村及二村。（編輯：郭諭儒）1111109