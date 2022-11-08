陳時中嗆沒功能 蔣萬安：他越來越緊張才胡言亂語
2022/11/8 13:50（11/8 14:09 更新）
遭民進黨台北市長參選人陳時中指沒功能，蔣萬安（圖）8日反批陳時中胡言亂語。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳怡璇台北8日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，國民黨對手蔣萬安辭不辭立委不重要、沒功能。蔣萬安今天反擊說，陳時中越來越緊張，才會胡言亂語、不知所云，「跟他以前都一個樣子」。
陳時中昨天晚間接受電視節目「鄭知道了」專訪時表示，國民黨北巿長參選人蔣萬安辭不辭立委不是那麼重要的事情，反正看起來他做立委也沒有什麼功能。
蔣萬安今天出席「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安繞境大典，接受媒體聯訪時被問及此事，蔣萬安說，陳時中這番話，其實表示他越來越緊張，才會越來越胡言亂語、不知所云，「跟他以前都一個樣子」。
此外，媒體問，高端疫苗保護力通過專家審查，指揮中心指揮官王必勝在臉書說明專家背景一事。
蔣萬安說，王必勝應直接公布緊急使用授權（EUA）審查專家名單，把整個過程公開透明，而不是擠牙膏式、只公布想公布的部分，這樣無法服眾。
另一方面，媒體追問，蔣萬安對於兩岸的態度。蔣萬安重申中華民國是主權獨立的國家，絕對捍衛中華民國主權、守護台灣人自由民主法治的生活。
而民進黨北北基桃宣布推出「1200首都通交通月票」，蔣萬安表示，自己比他們更早就推出多元方案，民進黨願意拿香跟著拜，就表示這是好政策。（編輯：李亨山）1111108
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