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徐巧芯指陳時中鹹豬手 北市議員參選人提告違反選罷法

2022/11/8 14:14（11/8 14:51 更新）
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台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中伸鹹豬手，台北市議員參選人詹晉鑒（左）認為徐女「看圖說故事」，意圖使人不當選，8日到北檢控告徐女違反選罷法。中央社記者林長順攝 111年11月8日
台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中伸鹹豬手，台北市議員參選人詹晉鑒（左）認為徐女「看圖說故事」，意圖使人不當選，8日到北檢控告徐女違反選罷法。中央社記者林長順攝 111年11月8日
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（中央社記者林長順台北8日電）台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長參選人陳時中伸鹹豬手，台北市議員參選人詹晉鑒認為徐女「看圖說故事」抹黑陳時中，意圖使人不當選，今天到北檢控告徐女違反選罷法。

身為律師的詹晉鑒指出，「性騷擾防治法」規定，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」才會構成性騷擾，在社交場合的摟肩、牽手不會被認定為性騷擾。

詹晉鑒進一步表示，性騷擾最重要的證據，往往是被害人的感受，如果被害人沒有被騷擾的感覺，旁邊的人真的就只是「看圖說故事」而已，不要說「性」騷擾了，連「騷擾」都無法成立。

詹晉鑒說，如果摟肩、牽手就會構成性騷擾，那前總統馬英九多次牽著徐巧芯，徐女是不是就是被馬英九多次性騷擾呢。

詹晉鑒強調，徐巧芯明明知道陳時中的行為不會構成性騷擾，卻連兩天透過媒體公開指控陳時中是「傳說中的鹹豬手」，將陳時中打成非禮與性騷擾，企圖用毀滅陳時中人格的方式打選戰，意圖使人不當選的意圖行徑非常明確。

詹晉鑒除了告發徐巧芯請檢調偵辦、端正選風之外，也呼籲徐巧芯回歸政策討論、公開向陳時中道歉。（編輯：張銘坤） 1111108

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